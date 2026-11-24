El Servicio Sismológico Nacional (SSN) publicó los temblores registrados este 24 de noviembre, que incluye todos los movimientos de magnitud menor de 1.0. Este es el reporte actualizado hasta las 08:00 horas.

A continuación, te presentamos toda la actividad sísmica detectada durante la madrugada de este martes en todas las entidades de la República.

Previamente, la dependencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) encargada de monitorear la actividad sísmica en todo el territorio mexicano registró temblor de intensidad 4.3 a 13 km al sureste de Huixtla, Chiapas aproximadamente a las 13:10 horas.

SISMO Magnitud 4.3 Loc 13 km al SURESTE de HUIXTLA, CHIS 24/11/26 13:10:11 Lat 15.09 Lon -92.36 Pf 107 km pic.twitter.com/IICIbY6ovd — Sismológico Nacional (@SSNMexico) November 24, 2026

¿En dónde más tembló?

De acuerdo al reporte matutino de sismicidad del SSN esta es la actividad sísmica del país:

Sismo intensidad 4.2 grados a 60 km al sureste de Sayula de Alemán, Veracruz a las 08:39 horas

SISMO Magnitud 4.2 Loc 60 km al SURESTE de SAYULA DE ALEMAN, VER 24/11/26 08:39:51 Lat 17.40 Lon -94.70 Pf 145 km pic.twitter.com/BnR66yIDeo — Sismológico Nacional (@SSNMexico) November 24, 2026

Sismo intensidad 4.3 grados a 166 km al suroeste de Mapastepec, Chiapas a las 06:57 horas

SISMO Magnitud 4.3 Loc 166 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS 24/11/26 06:57:20 Lat 14.36 Lon -93.97 Pf 10 km pic.twitter.com/018lx0u6C6 — Sismológico Nacional (@SSNMexico) November 24, 2026

Sismo intensidad 4.1 grados a 93 km al suroeste de Mapastepec, Chiapas a las 06:51 horas

SISMO Magnitud 4.1 Loc 93 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS 24/11/26 06:51:28 Lat 14.66 Lon -93.22 Pf 10 km pic.twitter.com/oMkQmv1GFq — Sismológico Nacional (@SSNMexico) November 24, 2026

Sismo intensidad 4.2 grados a 118 km al suroeste de Mapastepec, Chiapas a las 06:42 horas

SISMO Magnitud 4.2 Loc 118 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS 24/11/26 06:42:20 Lat 14.48 Lon -93.35 Pf 10 km pic.twitter.com/NqEFqk8oy8 — Sismológico Nacional (@SSNMexico) November 24, 2026

Sismo intensidad 5.3 grados a 119 km al suroeste de Mapastepec, Chiapas a las 05:51 horas

SISMO Magnitud 5.3 Loc 119 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS 24/11/26 05:51:43 Lat 14.48 Lon -93.40 Pf 6 km pic.twitter.com/lBPxPBY0MR — Sismológico Nacional (@SSNMexico) November 24, 2026

Medidas de prevención

Toma medidas en tu hogar

Antes de que suceda un temblor, se recomienda revisar de manera constante la estructura del hogar, así como identificar las zonas de menor riesgo; además, revisa las instalaciones de gas y luz.

Planifica evacuación con tu familia

Ante un eventual sismo, prepara a tu familia para la prevención de riesgos con la elaboración de un plan. También puedes realizar simulacros y ubicar las rutas de evacuación, además de tener a la mano una mochila de vida.

En un sismo, conserva la calma

Durante un temblor, es importante alejarte de puertas y ventanas, conservar la calma, cortar el suministro de gas y electricidad, así como alejarse de edificios altos.

Medidas para un retorno seguro a casa

Una vez que pase es importante que al regresar a tu hogar no encender cerillos, usar el teléfono solo para emergencias y atender las recomendaciones de las autoridades.

Prepara una mochila de vida

Recuerda que la prevención puede ayudarnos a salvar muchas vidas.

🏢 Ante un sismo, saber cómo actuar puede marcar la diferencia.



✔️ Identifica previamente las zonas de menor riesgo de tu edificio y participa en los simulacros para fortalecer tu capacidad de respuesta.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/dN6LnxPbyX — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) November 22, 2026

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LMCT