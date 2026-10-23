Rusia continúa bombardeos en Ucrania pese a buscar negociar

El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó ayer que está dispuesto a alcanzar un acuerdo con Ucrania pese a que su ejército lanzó una nueva ofensiva con misiles contra Kiev y otras regiones con varios muertos y decenas de heridos. Moscú dijo que interceptó más de 800 drones ucranianos durante la noche.

“Ahora también estamos dispuestos a llegar a un acuerdo y buscar una salida a esta difícil y compleja situación”, declaró Putin tras reunirse en San Petersburgo con Steve Witkoff, enviado del presidente estadounidense, Donald Trump.

Ambos acordaron reanudar las negociaciones entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos, suspendidas desde febrero. Las conversaciones podrían comenzar después del 10 de noviembre, aunque todavía no hay fecha definida. Emiratos Árabes Unidos figura entre las posibles sedes. El ruso sostuvo que su ejército cumplirá los objetivos de la llamada operación militar especial. Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, consideró necesaria una reunión entre los líderes.

El Dato: Volodimir Zelenski criticó a Steve Witkoff por calificar a Vladimir Putin de “humanitario” después de la liberación de un profesor de EU, jubilado de 74 años.

Más ofensivas. Los bombardeos rusos alcanzaron 12 regiones de Ucrania. En Kiev, 21 misiles balísticos impactaron viviendas, instalaciones eléctricas, una estación ferroviaria, el metro, centros comerciales y otros comercios.

Las autoridades reportaron al menos cuatro muertos en el país y decenas de heridos, incluidos cinco niños. En Lozova, en la región de Járkov, dos mujeres murieron durante un ataque contra un mercado. Volodimir Zelenski denunció que tres misiles lanzados contra la capital llevaban municiones de racimo.

“Rusia no ha cambiado su forma de librar esta guerra, y no está tomando ninguna medida que indique un deseo genuino de ponerle fin”, afirmó el ucraniano.

Desde el 11 de octubre, Rusia ha lanzado 170 ataques contra instalaciones energéticas ucranianas, según Kiev. Por su parte, Moscú afirmó que interceptó 808 drones ucranianos, de los cuales 630 se dirigían hacia la capital rusa. Los aeropuertos de Moscú suspendieron temporalmente sus operaciones. Rusia también informó de ataques contra instalaciones de drones y misiles, infraestructura de transporte, el puerto de Odesa y embarcaciones ucranianas.

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Sin concesiones. El mandatario ucraniano descartó entregar Sloviansk y Kramatorsk, en Donetsk, porque perderlas permitiría a Rusia avanzar hacia Dnipró. “Si nos retiramos, ¿dónde quedan las garantías de seguridad?”, cuestionó. Rusia controla entre 75 y 85 por ciento de Donetsk y casi todo Lugansk. Zelenski calcula que Moscú ocupa entre 18 y 20 por ciento del territorio ucraniano, incluida Crimea, anexada en 2014.

En tanto, Vladimir Putin recibió una invitación para acudir a la cumbre del G20, prevista para diciembre en Miami, aunque aún no decide si asistirá. El ucraniano señaló que su país espera también una invitación.

Asimismo, Donald Trump dijo que Elon Musk restableció las funciones militares del sistema satelital Starlink, utilizado por Ucrania. The Wall Street Journal informó que el magnate llamó al empresario para pedirle que eliminara las limitaciones.