Piden intervención de Sheinbaum en el Olmedo

Integrantes del Colectivo Ciudadano Defendamos el Museo Dolores Olmedo solicitaron a la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, y a la alcaldesa de Xochimilco, Circe Camacho Bastida, su intervención para que el Comité Técnico del recinto restablezca los martes de entrada libre para el público general.

Acudieron a Palacio Nacional y a la sede de la Jefatura de Gobierno para entregar un oficio firmado por más de cinco mil habitantes de Xochimilco y de la Ciudad de México para que su petición sea analizada por las autoridades.

“Desde un principio, el museo tuvo un compromiso social manifiesto, la señora Dolores Olmedo dispuso que sus tarifas fueran lo más económicas posibles para los sectores más vulnerables y estableció como política de este recinto cultural, la entrada libre los días martes (el día con menos visitas en todos los museos) para que cualquier persona pudiera visitarlo y acceder a la cultura sin menoscabo de su nivel o ingreso económico”, expusieron los firmantes en el documento, del cual La Razón cuenta con una copia.

El pasado mes de mayo, tras seis años de estar cerrado, el Museo Dolores Olmedo reabrió. Sin un anuncio oficial sobre el término de los martes gratuitos, los visitantes se encontraron con esta sorpresa.

Los inconformes señalaron que la nueva tarifa de precios incrementó considerablemente, por ejemplo, la entrada general, de 75 pesos pasó a 432 y para público nacional, de 50 a 162 pesos. Aunque el acceso para habitantes de Xochimilco es de 70 pesos, “puede no ser oneroso para un sector poblacional, pero resulta restrictivo e inaccesible para amplios grupos de población con menores ingresos”.