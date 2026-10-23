Santiago Yahuarcani: La Amazonía ya no es un paraíso

De 10 años para acá, “la Amazonía ya no es un paraíso”, declaró Santiago Yahuarcani (Pucaurquillo, Perú, 1960), uno de los artistas indígenas vivos más importantes, quien en la última década, además de plasmar en sus pinturas la cosmogonía de su lugar de origen, ha retratado la devastación ambiental en la región y lo que han dejado la modernización, la violencia y el narcotráfico.

Parte de este trabajo lo presenta en Santiago Yahuarcani. El principio del conocimiento, su primera retrospectiva internacional que se inaugura el próximo sábado en el Museo Universitario del Chopo.

“Diez años atrás, la Amazonía todavía se veía muy bien, pero después ha habido una migración, la gente ha ido ahí con otras intenciones, empezaban a talar la madera, a buscar el oro. No había robos, crímenes ni narcotráfico, ahora sí. Esos cambios los he ido tratando de plasmar”, compartió ayer a La Razón Santiago Yahuarcani, artista y líder indígena uitoto, luego del recorrido por la exhibición que reúne 35 obras, que van de 2004 a 2025.

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Shiminbro, 2023. Cuenta su experiencia con los hongos ı Foto: Adriana Góchez|La Razón

El último apartado de la exposición está dedicado a las principales problemáticas que se enfrentan en la selva del Perú. En la pintura Amazonía hace una representación de la violencia, y en Malestar de los abuelos por la fibra óptica en la Amazonía, muestra las tensiones y preocupaciones que ha generado la intención de hacer que llegue el Internet.

“En la obra Amazonía se ven las heridas abiertas y en vez de sangre está emanando un líquido para hacer caucho, haciendo una analogía directa entre la extracción del caucho de los árboles con el exterminio de las personas indígenas y de varias naciones. Son pinturas que Santiago ha hecho de la manera insistente como una forma de confrontar la impunidad de estos hechos, porque hace relativamente poco tiempo, de esto no se había hablado de manera muy contundente”, declaró el curador Miguel A. López.

Respecto a la obra dedicada a la llegada de la fibra óptica en la Amazonía, Santiago Yahuarcani compartió: “Hace unos seis u ocho meses, los pobladores empezaron ellos a trozar esos cables y a llevar a su casa todo eso, porque estaban molestos. Recién se habían dado cuenta de que para la Amazonía no ha sido un beneficio. He querido plasmar eso para que el mundo conozca qué es lo que va sucediendo. A veces decimos, es un progreso, y en otras, es una advertencia para otros lugares”.

El creador, quien es autodidacta y pertenece a una familia de artistas y guardianes de las historias de su comunidad, tiene claro que a través de su pintura puede preservar esta memoria.

“El tiempo va borrándose y, para que no ocurra esto, siempre voy plasmando para que nuestros nietos, más adelante, sepan cómo ha sido nuestra vivencia”, dijo el artista del clan Áimeni (Garza Blanca), quien le está enseñando a pintar a sus nietos para preservar la historia de su comunidad.

Santiago Yahuarcani, ayer en el museo. ı Foto: Adriana Góchez|La Razón

Santiago Yahuarcani pinta sobre llanchama, una fibra vegetal extraída del árbol ojé, que se encuentra en la selva. En sus obras, de colores vibrantes y con una gran carga simbólica, representa los usos medicinales de las plantas, los guardianes de la selva, la importancia de las festividades y el conocimiento obtenido a través del consumo de la hoja de coca y tabaco. Destaca la pieza Shiminbro, que presentó en la Bienal de Venecia 2024.

La exposición estará abierta hasta el 28 de marzo de 2027. Fue organizada por el Museo de la Universidad de Manchester y el Museo de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand.

El principio del cono-cimiento

CUÁNDO: del 24 de octubre de 2026 al 29 de marzo de 2027

Dónde: Museo Universitario del Chopo

Horarios: de miércoles a domingo de 11:00 a 18:00 horas. Miércoles, entrada libre