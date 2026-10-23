Necesitan atención psicológica tres de cada 10 capitalinos repatriados por EU

Al menos tres de cada 10 personas deportadas de Estados Unidos que llegan a la capital del país, necesitan atención psicológica, de acuerdo con la directora de la Coalición por los Derechos Humanos de Los Ángeles, California, Estados Unidos (CHIRLA, por sus siglas en inglés), Esmeralda Flores.

La especialista dijo a La Razón que la experiencia que tiene este grupo en campo ha demostrado que buena parte de estas personas presentan cuadros de estrés o ansiedad, esto ante la complejidad que implica el atravesar por procesos de detención en el país del norte.

“Yo creo que alrededor de 30 por ciento de las personas muestran algún síntoma de estrés o ansiedad por la situación. Esto es basándonos en lo que presenciamos cuando estamos con las personas en campo y también, no sabría decirte el número, pero hay personas que cuando están en los albergues, empiezan a presentar signos de alguna necesidad psicológica”, expuso la especialista en migración.

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El Dato: La Ciudad de México también es un sitio de tránsito de personas migrantes de otras naciones, principalmente sudamericanas, que viajan a Estados Unidos.

De acuerdo con la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, de la Secretaría de Gobernación, entre enero y agosto entre enero y julio se han registrado 23 chilangos repatriados desde Estados Unidos, la cifra más alta desde 2024.

Con base en cifras compartidas por la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (Redodem), entre 2023 y 2024 la Ciudad de México se posicionó como el tercer lugar en todo México con más episodios violentos que fueron perpetrados contra la población en desplazamiento.

En total, fueron 57 las personas que, tras ser entrevistadas en albergues de la Redodem, afirmaron que en algún momento fueron víctimas de algún tipo de violencia en el perímetro local.

De ese monto total, los migrantes más afectados fueron los adultos (con 43.86 por ciento de incidencia), seguido de niños (28.07 por ciento de casos), adultos jóvenes (26.32 por ciento de los reportes) y adolescentes (1.75 por ciento de incidencia).

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Bajo este tenor, Esmeralda Flores enfatizó que, en la capital del país, se necesitan más espacios especializados en movilidad humana donde realmente puedan atenderse todas las necesidades de esta población y de igual forma, se les brinde un sitio seguro donde no padezcan violencia.

Y es que, a pesar de que existen albergues que tienen personal capacitado para trabajar con migrantes, éstos no siempre se dan abasto con la población que llega procedente de Estados Unidos u otros sitios de México y Centroamérica.

“Una sería invertir en la infraestructura ya existente, en esos albergues que han atendido y han suplido esta deficiencia por parte del Gobierno por muchísimos años, pero también tener una atención poquito focalizada a lo que es la población en retorno y la canalización para la reintegración”, analizó la abogada.

Al respecto, el diputado Juan Rubio Gualito, quien es integrante de la comisión de Personas Migrantes Originarias de la Ciudad de México, señaló que todas estas condiciones a las cuales se enfrentan migrantes connacionales, pueden agravar su salud mental por tres factores fundamentales.

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“El primer shock es el sentido de frustración, ‘el no cumplir mi sueño, le he fallado a la familia’. El segundo problema es el laboral, muchos de ellos, son personas mayores sin estudio o con estudios limitados, entonces regresan a un mercado que no es el de ellos. Y tercero, vuelven a un sector que, en México, no tiene compatibilidad con lo que hicieron en Estados Unidos, como para revalidar su experiencia”, explicó.

De acuerdo con datos del Gobierno de México, entre 2023 y 2025 Estados Unidos deportó a cerca de 581 mil migrantes mexicanos a suelo azteca, quienes no sólo llegaron a la zona centro del país, sino que también se dirigieron a otros estados de la República.

Esto significa que, si se elaborara un cálculo promedio con estas cifras, durante los últimos tres años el país del norte ha deportado a casi 530 connacionales diarios, lo cual incluso puede provocar fuertes estados depresivos que requieren atención psicológica inmediata, según lo explicado por Rubio Gualito.

“Aquí en la Ciudad de México, yo he trabajado con alrededor de 500 o 600 personas, en diferente temporalidad, a veces grupos pequeños. Son gente que está a punto de convertirse en adultos mayores o ya son adultos mayores, muchos se dedicaron a labores manuales. Entonces, imagínate regresar a México ya teniendo entre 50 y 70 años. Es muy complejo, tanto que muchos caen en cuadros de depresión o ansiedad. Incluso llega a haber un deterioro que se empieza a volver físico”, declaró el morenista.

Los efectos directos de estos estados pueden observarse en una dificultad muy grande para que la población migrante en la capital del país, pueda reinsertarse al mercado laboral chilango o, incluso, a entornos sociales.

Es por ello que tanto Rubio Gualito como Esmeralda Flores, coincidieron en que para otorgar una adecuada atención a la salud mental de la población migrante, los procesos de reintegración son clave para rehabilitar el estado psicológico de cada una de estas personas.

“Si bien se tiene el programa México te Abraza, que en teoría es una buena iniciativa con muchas áreas de oportunidad, no es un programa de reintegración, es de recepción. Y hasta ahorita, sí creo que falta más un programa intencional y completo para integrar a estas personas a la ciudad”, afirmó Esmeralda Flores.