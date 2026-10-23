Abren vía para diferenciar a los tipos de anfitriones

El titular de la Secretaría de Vivienda (Invi), Inti Muñoz Santini, dijo que la administración capitalina está abierta a que, en la fase de discusión legislativa en el Congreso capitalino, donde se discuta la probable inclusión en la iniciativa de Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles de los conceptos de grandes tenedores y pequeños propietarios, para que cada grupo tenga obligaciones diferenciadas.

En entrevista con La Razón, la coordinadora de la oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat, María Silvia Emanuelli, explicó que es una medida que se ha adoptado para nivelar el campo del arrendamiento en otros países y que es una demanda histórica en las luchas de vivienda.

30 Mil 103 alojamientos temporales se estiman en la CDMX

“Estamos atentos a la posibilidad de escuchar planteamientos, en el proceso de discusión legislativa. Nos parece importante que se pueda hablar al respecto. Está, sobre todo, dirigida, a los pequeños propietarios, que son la inmensa mayoría, para que también tengan certidumbre legal en los procesos de arrendamiento”, dijo Muñoz Santini.

Muñoz Santini también aclaró que dicha iniciativa no pretende regular todas las formas de alojamiento que existen en los barrios populares, como el alquiler temporal de un cuarto para estudiantes que necesitan permanecer seis meses en una ciudad para cursar sus estudios.