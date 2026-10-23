Nosotros desafía las etiquetas al retratar el amor y la ternura

La ópera prima del cineasta Joaquín Ruano, Nosotros, aborda una historia donde se entrecruzan el drama, el romance, la violencia de género y la intolerancia social, situando en el centro a dos seres humanos que buscan conectar y sostener su vínculo frente a los prejuicios de su entorno, y a pesar de ciertos secretos.

La trama sigue a Romero, un joven que migra desde su comunidad rural hacia un entorno urbano machista y adverso, y a Nubia, una mujer trans que equilibra sus ocupaciones y pasatiempos con una compleja dinámica familiar.

Lejos de apelar a los estereotipos habituales del cine sobre identidades marginales, la cinta enfoca su mirada en la intimidad y cotidianidad de sus personajes, mostrando cómo la ternura florece incluso bajo la amenaza constante del rechazo y la violencia por la falta de sensibilidad.

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El Tip: La película llega a Morelia para competir por El Ojo a Largometraje Mexicano en esta edición del certamen.

Durante el Festival Internacional de Cine de Morelia, sus protagonistas, Lola Vásquez (Nubia) y Józef Sebastián Coxaj Carrera (Romero), compartieron a La Razón los pormenores de un filme que tomó más de una década en concretarse. La actriz, quien conoció el proyecto por primera vez en el año 2010, destacó cómo la búsqueda de un papel digno la mantuvo ligada a esta historia a lo largo del paso del tiempo.

“Yo venía haciendo cine y teatro, pero andaba buscando personajes dignos que no retrataran nuestra realidad sin aportar nada y tuvieron que pasar muchos años para conseguir los fondos y que Joaquín (el director) hiciera la película”, señaló Vásquez. Tras audicionar en dos ocasiones y ver cómo el guion evolucionaba con el paso del tiempo, la actriz finalmente asumió el rol de Nubia con una propuesta centrada en la autenticidad.

“Joaquín quiso retratar a Nubia de la forma más natural posible, casi no se utiliza maquillaje, salvo en momentos muy puntuales como su primera cita con Romero, rompiendo con el concepto impuesto sobre cómo debe lucir una mujer”, reveló.

En el caso de Józef Sebastián Coxaj, su llegada al proyecto se dio mientras colaboraba con Pamela Guinea (productora). Con una sólida trayectoria en el teatro, el actor construyó el pasado de Romero a partir de una interpretación libre y profunda, guiada por el director para trascender las etiquetas.

“Desde el principio, Joaquín nos dejó claro que no se trataba de una película catalogable únicamente con una temática LGBT+, de migrantes o de machos, y nos dio la libertad de construir un trasfondo para nuestros personajes, y estudiar sus reacciones desde su propio contexto humano, más allá de cargar con una sola bandera”, contó Józef Sebastián Coxaj.

Tras un buen paso por eventos fílmicos de gran renombre, como el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), los protagonistas de Nosotros celebran su llegada al FICM, señalando al encuentro como un espacio clave para el intercambio con la audiencia cinéfila. “Es un privilegio estar en este festival, al igual que poder darles voz a estos personajes y debatir con la gente sobre nuestra historia que contamos”, concluyó Lola Vásquez.

Para ambos intérpretes ha resultado muy enriquecedor dejar un referente distinto para las nuevas generaciones con su película.