Morena busca mantener alianza con PT y Verde, pero las negociaciones avanzan lento

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, reconoció que las negociaciones con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para mantener la alianza electoral avanzan lentamente, aunque sostuvo que la intención de su partido es conservar la coalición con ambas fuerzas políticas de cara a los próximos comicios.

En medio de las conversaciones para definir la continuidad de la alianza oficialista, Morena también sumó a sus filas a la senadora nayarita Jasmine Bugarín, quien formalizó su salida del Partido Verde para incorporarse al partido guinda.

Bugarín fue recibida por Montiel y asumirá tareas de coordinación territorial en Nayarit, con miras a las elecciones de 2027, lo que representa un movimiento político en la disputa por el posicionamiento electoral de Morena en esa entidad.

La incorporación de la legisladora ocurre mientras las dirigencias de los partidos que integran la coalición oficialista buscan acuerdos para competir de manera conjunta en los próximos comicios, en los que estarán en juego gubernaturas, cargos locales y espacios legislativos.

Aunque Montiel manifestó la intención de mantener la alianza con el PT y el PVEM, la lentitud de las conversaciones evidencia que todavía hay definiciones pendientes entre las fuerzas políticas.

#política

Las negociaciones de la alianza entre @PartidoMorenaMx , el Partido del Trabajo (@PTnacionalMX ) y el @partidoverdemex avanzan a un ritmo pausado de cara a los próximos procesos electorales.



No obstante, la dirigencia nacional mantiene el compromiso firme de… pic.twitter.com/bQhamUAR2J — Juan Antonio Pérez (@notacentralmx) October 22, 2026

La salida de Bugarín del Partido Verde y su llegada a Morena añade un elemento a la reconfiguración política rumbo a 2027, particularmente en Nayarit, donde la coordinación territorial será clave para la estrategia electoral del partido gobernante.

Por ahora, la dirigencia morenista mantiene como objetivo conservar la unidad con sus aliados, aunque el desenlace de las negociaciones dependerá de los acuerdos que alcancen las tres fuerzas políticas.

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MSL