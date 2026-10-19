Guillermo del Toro: El cine mexicano se hace mejor con amigos

En Morelia,Michoacán

El cineasta Guillermo del Toro volvió a abrir las puertas del universo de El laberinto del fauno, película que cumple 20 años y que se presentó en el Festival Internacional de Cine de Morelia en una nueva versión en formato 3D, la cual ya se encuentra en salas de cine. Acompañado por la productora Bertha Navarro, el director de fotografía Guillermo Navarro y la actriz Ivana Baquero, quien dio vida a Ofelia, recordó el significado de una obra que permanece ligada a sus convicciones, a su manera de entender el cine y a su preocupación por la condición humana.

“Yo estaba encantado con el proceso. La película en 3D avanza increíble”, declaró sobre la conversión a 3D, con la que buscó “agregar más profundidad al mundo de la fantasía”. Sobre el origen de la historia, recordó: “Yo quería hablarme a mí mismo, y no podía haber hecho este proyecto sin Bertha y Guillermo Navarro que también apostaron por mis locuras”, y explicó que la cinta no envejeció, conserva “esa urgencia, la fragilidad y una ferocidad que conviven en El laberinto del fauno”.

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El Dato: EL DIRECTOR ya trabaja en su nuevo filme El gigante enterrado, una cinta de stop-motion para adultos que explora el olvido, la memoria y la condición humana.

“Para mí, la cinta era una declaración de principios”, sostuvo. Al hablar de su filmografía, dejó claro que cada historia debe tener una conexión personal: “No he hecho una película que me sea ni siquiera remotamente indiferente”. Y añadió: “Trato de que la película hable de algo que me duela en el momento en que la hago”. La versión 3D también responde a su deseo de recuperar espectadores en México y España. “Los dos países en donde no se consigue la aventura del personaje de Ofelia son México y España”, señaló sobre una de las razones que lo impulsaron a relanzarla.

Guillermo del Toro defendió el cine hecho por personas frente al avance de las herramientas digitales y los algoritmos. “Creo que hay algo muy conmovedor cuando uno ve algo hecho a mano”, afirmó. “Ese trabajo no es digital, no es un punto de algoritmo. Ese trabajo es de alguien real que dejó eso”.

Mientras tanto, agradeció por el equipo que hizo con Bertha y Guillermo Navarro en algunos de sus filmes. “A diferencia de otras países, creo que México tiene eso, que es mejor hacer cine con verdaderos amigos”.

Sobre el resurgimiento de discursos fascistas en España y otras partes del mundo. “Creo que estamos comprando las mismas mentiras que se creyeron hace 50, 60, 70 años”. El cineasta cuestionó a quienes fomentan antagonismos: “La gente que está arriba quiere que piensen que el problema es la gente que está a un lado de ti”. También alertó sobre la manipulación en Internet: “Hay muchísima ingeniería social trabajando ahorita en redes, en centros de bots que fomentan división y simulan la falta de esperanza”.

En relación con las manifestaciones juveniles en Guadalajara por el agua limpia y la situación en Jalisco, expresó su respaldo sin reservas. “Estoy con ellos al 100 por ciento”, afirmó. Calificó de “absolutamente insostenible, indescifrable y aterrador” que una necesidad básica tenga que ser peleada y defendida públicamente. “¿Qué otra alternativa hay si no se habla? Decirlo o contestarlo y buscar que se solucione absolutamente, es decirlo en cualquier momento y en cualquier lugar”, sostuvo.

Durante el encuentro, la Filmoteca de la UNAM le entregó una medalla de plata en reconocimiento a su trayectoria y labor por el cine mexicano. Al reflexionar sobre las nuevas generaciones, lamentó: “Dos o tres generaciones fallaron completamente a esta generación”. Dijo que se les entrega “un mundo de ruinas, moral, social, espiritualmente desintegrado”. Sin embargo, defendió la solidaridad: “Es más fácil parecer inteligente siendo un hijo de la chingada que un solidario”.

A los jóvenes les diría que no teman equivocarse y que aprendan a reconocer sus emociones: “Está bien estar mal, es normal sentirte así. No hay ninguna emoción innecesaria en el caos de las emociones humanas”. Y resumió, conmovido por el tema, con una frase: “Lo siento chicos, con amor todo puede funcionar”, concluyó.

Navarro: El laberinto del Fauno, una historia que no envejece

A DOS DÉCADAS de su estreno, el director de fotografía Guillermo Navarro, y la actriz Ivana Baquero, celebran el legado de la cinta de Guillermo del Toro. La nueva versión 3D ofrece una experiencia inmersiva a nuevas generaciones y mantiene vigente su mensaje contra el autoritarismo.

En entrevista con La Razón, el cinefotógrafo destacó que la conversión a tercera dimensión permite descubrir nuevos matices visuales sin perder la esencia de la película. “Es un 3D muy particular, porque cada vez que se hace esta técnica después de haberla hecho en dos dimensiones, hay varios niveles en que lo puedes hacer y luego es muy importante que no sea tan obvio”, explicó.

Navarro también subrayó la vigencia del relato, más allá de sus logros estéticos. “El hecho de que, de repente, años después, otra generación la pueda apreciar y que el continuo de la película siga siendo muy vigente”, señaló. Considera que la historia mantiene su relevancia porque “el mundo sigue peleando contra regímenes autoritarios y fascismo”.

El cinefotógrafo e Ivana Baquero en entrevista. ı Foto: Carlos Aguillón|La Razón

Para la actriz Ivana Baquero, volver a mirar la cinta también representa una oportunidad de descubrirla desde otra perspectiva. Cuando la filmó era una niña y, con el paso del tiempo, ha conseguido separar su trabajo como actriz de la experiencia de disfrutar la obra como espectadora.

“Yo soy una perfeccionista y cuando veo mis trabajos recientes siempre me distraigo del producto completo; me cuesta verme también en muchas ocasiones, pero con El laberinto del fauno ya no me veo, entonces puedo disfrutar de la película como cualquier otra persona”, compartió.

La actriz aseguró que sigue encontrando nuevos matices y que: “El celebrar el aniversario, me permite valorar una película que marcó una etapa fundamental de mi vida y sobretodo de mi carrera”, concluyó.