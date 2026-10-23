La caída de la ballena, ¿De qué trata la película, reparto y dónde ver?

La impactante historia de supervivencia La caída de la ballena (Whalefall), adaptada de la novela de Daniel Kraus, ha comenzado a capturar la atención del público tras su reciente llegada a la gran pantalla.

Bajo la dirección de Brian Duffield y con una profunda carga introspectiva, este relato explora la resistencia humana ante situaciones extremas y la fuerza de las relaciones familiares. En La Razón, te compartimos todos los detalles sobre su elenco, su trama y las opciones para disfrutar de esta experiencia cinematográfica.

¿De qué trata La caída de la ballena?

La historia sigue a Jay Gardiner, un joven buzo que se sumerge en las costas de California con el objetivo de encontrar y recuperar los restos de su difunto padre. Sin embargo, la tragedia da un giro insólito cuando es tragado de manera repentina por un enorme cachalote.

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Quedando atrapado en el oscuro y claustrofóbico interior del animal, y contando con apenas una hora de oxígeno restante, Jay debe enfrentarse a una carrera contrarreloj por su vida. Más allá del reto físico de escapar del estómago marino, la vivencia se convierte en un viaje psicológico de introspección.

Atrapado en la oscuridad, el protagonista comprende que las duras lecciones y los recuerdos de su complejo padre serán la única clave para lograr la redención y sobrevivir.

Absurda, tramposa, La Caída de la Ballena (Whalefall), de estreno en cines; su burda historia sobre un joven buceador que es engullido por una enorme ballena y busca sobrevivir recordando los consejos de su padre, no sólo es ridícula sino que cae en un torpe chantaje sentimental. pic.twitter.com/ZJzwzf5N2f — Eduardo Marín Conde (@marincine) October 17, 2026

¿Dónde ver La caída de la ballena?

La película tuvo su estreno en las salas de cine a mediados de octubre de 2026 de la mano de 20th Century Studios. Actualmente se encuentra principalmente en cartelera de cines comerciales, y posterior a su ventana de exhibición en la pantalla grande, es probable que llegue al streaming.

Reparto de La caída de la ballena

Este es el elenco principal que conforma al intenso thriller de supervivencia y drama:

Austin Abrams como Jay Gardiner

Josh Brolin como Mitt Gardiner (el padre)

Elisabeth Shue como Zara Gardiner

John Ortiz como Hewey

Jane Levy y Emily Rudd en papeles secundarios

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