Verity: Reparto, dónde ver y final explicado de la película de Anne Hathaway

Verity: La sombra de un engaño, basada en la exitosa novela de Colleen Hoover, ya llegó a las salas de cine y se ha convertido en uno de los thrillers psicológicos más comentados del momento. La cinta está protagonizada por Anne Hathaway, Dakota Johnson y Josh Hartnett, quienes dan vida a una historia llena de secretos, obsesión y giros inesperados.

Descubre en La Razón quiénes integran el reparto, dónde se puede ver la cinta y el final explicado.

Reparto de Verity

Anne Hathaway es Verity Crawford

Dakota Johnson interpreta a Lowen Ashleigh

Josh Hartnett da vida a Jeremy Crawford

Ismael Cruz Córdova y Brady Wagner completan el reparto

¿Dónde ver?

Verity: La sombra de un engaño se estrenó en cines el 1 de octubre de 2026. Por el momento, la película se encuentra exclusivamente en cartelera, por lo que quienes quieran descubrir su inquietante historia deberán acudir a las salas de cine.

La trama sigue a Lowen Ashleigh, una escritora con problemas profesionales que recibe el encargo de terminar la saga literaria de Verity Crawford, una famosa autora que quedó incapacitada tras un accidente.

Cuando Lowen se instala en la casa de los Crawford, descubre un manuscrito privado que contiene revelaciones perturbadoras sobre la familia y que pone en duda todo lo que creía saber.

Verity: Final explicado de la película de Anne Hathaway

Cuando Jeremy Crawford lee el manuscrito de Verity y llega a la conclusión de que ella fue responsable de la muerte de su hija Harper, la confrontarla y descubre que no estaba incapacitada, es entonces cuando él termina asesinándola.

Sin embargo, más tarde Lowen encuentra una carta escrita por Verity en la que asegura que el manuscrito era solo un ejercicio de escritura y no una confesión real. Según esta versión, Harper murió accidentalmente y Jeremy habría intentado matarla al creer que era culpable.

La película nunca confirma cuál de las dos versiones es verdadera. Lowen destruye la carta y sigue el misterio, lo que deja al público con la gran pregunta: ¿era Verity una asesina o una víctima de las circunstancias?

Tráiler de Verity

A continuación, te compartimos el tráiler oficial de Verity, publicado en español.

Puedes leer: