¿Quién es Manuel Bandera, el actor que viajaba en tren que chocó en España?

El actor Manuel Bandera, quien estaba viajando con destino a Sevilla cuando el tren en el que se encontraba chocó con otro, compartió la sensación que tuvo durante este terrible incidente.

Durante una entrevista con la emisora Es Radio, el actor Manuel Bandera compartió que se encontraba en shock y con ganas de llorar, pues mientras se encontraba a bordo del tren este chocó de un momento a otro.

Precisó que el tren en el que viajaba paró aproximadamente a media hora de Madrid, pues les informaron que había demasiada afluencia en las vías y posteriormente avanzaron apenas pasado un minuto.

Manuel Bandera ı Foto: Captura de Pantalla

Señaló que transcurrieron entre cinco y diez minutos cuando sintieron un “frenazo tremendo”, posteriormente se sintió como se descarrilaba el tren, y precisó que él se encontraba en el último vagón del convoy.

Relató que rompieron las ventanas del vagón en el que viajaba para poder salir, que ayudó a un joven que tenía un golpe en el pecho al que le faltaba el aire y tenía la cara llena de sangre, e intentó acercarse a otra persona, pero esta lamentablemente ya había perdido la vida.

Dijo que viajaba con tres personas más que no había podido localizar, y que se encontraba fuera del tren esperando, pues la policía los detuvo para que se anotaran en una lista.

El actor Manuel Bandera, accidentado en Urda: "Es una masacre tremenda" pic.twitter.com/uakBgQABaG — esRadio (@esRadio) October 28, 2026

Hasta el momento las autoridades españolas continúan con las labores de rescate de las personas que viajaban a bordo de los dos trenes que chocaron en Toledo, y se tiene un conteo de 68 lamentables decesos.

La Guardia Civil informó que las labores de investigación comenzaron, por lo que el Servicio de Criminalística se encuentra operando drones para poder realizar “un escenario en 3D de la zona con el fin de reconstruir el accidente y conocer las posibles causas del mismo”.

Empiezan las labores de investigación para reconstruir lo ocurrido hoy en el accidente de Urda (Toledo).



El Servicio de Criminalística de la #GuardiaCivil realiza mediante drones una nube de puntos fotográficos para formar un escenario en 3D de la zona con el fin de reconstruir… pic.twitter.com/OkfYgD5KkU — Guardia Civil (@guardiacivil) October 28, 2026

¿Quién es Manuel Bandera?

Manel Bandera es un actor español nacido el 12 de diciembre de 1960 en Málaga, quien comenzó su vida profesional en el teatro de su localidad para posteriormente mudarse a Madrid.

Manuel Bandera es conocido por haber participado en musicales como El Zorro, Cabaret, Chicago, y obras de teatro dramáticas como Mariana Pineda, Las bacantes, Trampa para Pájaros y El Amor está en el Aire.

También es conocido por ser bailarín en programas de televisión, y por actuar en series como Réquiem por Granada; El Súper, historias de todos los días; Amar en tiempos revueltos; Bandolera; y en Acacias 38.

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