¿Quién era y de que murió Efraín Rosas León, actor de ‘La familia P. Luche’?

Murió Efraín Rosas León, actor que participó en diversas producciones de Televisa durante varias décadas, a los 56 años de edad tras varios meses de falta de trabajo que lo llevaron a pedir apoyo económico en redes sociales.

El fallecimiento fue confirmado por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), en medio de publicaciones del actor en su cuenta de Facebook que mostraban que antes de su muerte, se encontraba en una situación precaria.

La Asociación Nacional de Actores

lamenta profundamente el sensible fallecimiento de nuestro socio EFRAÍN ROSAS LEÓN, “EL GALLO”



Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amigos y compañeros, a quienes expresamos nuestras más sinceras condolencias.



Descanse en paz. 🕊️ pic.twitter.com/EzEkNJI9GW — Asociación Nacional de Actores (@andactores) November 12, 2026

“Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amigos y compañeros, a quienes expresamos nuestras más sinceras condolencias”, expresó la ANDI sobre Efraín Rosas León.

La Asociación Nacional de Actores (ANDA) también lamentó: “Compañero entrañable, cuya presencia, cariño y compañerismo dejaron huella en quienes tuvieron la fortuna de conocerlo y compartir con él el camino de nuestra profesión”.

¿Quién era y de que murió Efraín Rosas León?

Efraín Rosas León era conocido como El Gallo y construyó una trayectoria con participaciones recurrentes en producciones de comedia de Televisa. Entre sus papeles más recordados destaca El Músculos de Hasta que el dinero nos separe.

También participó en La Familia P. Luche, Camelia la Texana y en las películas Tenemos la carne y Todas las pecas del mundo. La trayectoria del actor se extendió hasta 2024, cuando formó parte del elenco de Párvulos: Hijos del Apocalipsis, su trabajo más reciente en la pantalla grande.

Hasta el momento no se han dado a conocer de manera oficial las causas específicas de su fallecimiento. Sin embargo, se sabe que el actor enfrentó problemas de salud y precariedad en los últimos años.

Padecía diabetes, lo que mermó su estado físico de forma progresiva. Además, el actor atravesaba problemas económicos, como dejó ver en redes sociales, donde pedía apoyo de sus seguidores.

“Buenas noches y disculpen la molestia les pido su apoyo económico para poder solventar la compra de mi caldera quien pueda les dejo mi número de tarjeta. Si alguien se siente molesto por esta ayuda no comenten nada por favor. En estos momentos sólo tengo $50”, escribió en uno de los mensajes.

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