EU sanciona a grupos de Guatemala ligados al CJNG y al Cártel de Sinaloa

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos organizaciones criminales de Australia e Italia que mantienen alianzas con el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para facilitar el tráfico internacional de cocaína, el lavado de dinero y la distribución de drogas en distintos continentes.

La medida, anunciada este jueves 19 de noviembre, alcanzó a los Comancheros, una agrupación de motociclistas con operaciones internacionales, y a la mafia italiana ‘Ndrangheta, además de 14 personas y cuatro empresas relacionadas con sus estructuras financieras y actividades delictivas.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, advirtió que los cárteles mexicanos recurren a organizaciones delictivas extranjeras para transportar narcóticos, ocultar las ganancias de sus operaciones y mantener redes de distribución fuera de sus territorios de origen.

“Los cárteles no operan de manera aislada. Dependen de otras organizaciones criminales como los Comancheros y la ‘Ndrangheta para transportar drogas, lavar ganancias ilícitas y, en última instancia, envenenar a los estadounidenses con narcóticos”, declaró.

🚨 The U.S. sanctioned two international drug trafficking organizations tied to designated terrorist cartels, per the State Department today (Nov 19).



The targets:

- The Comanchero Outlaw Motorcycle Gang ("Comancheros"), headquartered in Australia

- The 'Ndrangheta, based in… pic.twitter.com/3l1J4M2TyZ — White House Wire (@whwire) November 19, 2026

Bessent aseguró que el Departamento del Tesoro continuará con las acciones para identificar y desarticular las redes internacionales que proporcionan apoyo financiero y operativo a estas organizaciones.

Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), los Comancheros establecieron alianzas con ambas organizaciones mexicanas, así como con el Cártel del Golfo y Los Choneros, que les permitieron facilitar el traslado de cargamentos de varios cientos de kilogramos de cocaína desde Sudamérica hacia Estados Unidos, Australia y Europa.

El Cártel de Sinaloa también ha enviado células durmientes a territorio australiano para establecer contactos con esa agrupación y otras bandas de motociclistas que participan en la logística del narcotráfico, de acuerdo con las investigaciones del Departamento del Tesoro.

Para las autoridades estadounidenses, Australia y Nueva Zelanda representan mercados especialmente lucrativos debido a los elevados precios de las sustancias ilícitas y la creciente demanda. La distancia respecto de las principales regiones productoras de cocaína permite a las organizaciones mexicanas obtener mayores ganancias que en Estados Unidos.

Entre los integrantes de los Comancheros que recibieron sanciones figura Pasilika Naufahu, presidente de la organización en Nueva Zelanda, quien estableció conexiones con el Cártel de Sinaloa y coordinó, junto con su hermano Vetekina Naufahu, la importación de cargamentos de cientos de kilogramos de estupefacientes hacia ese país.

También incluyó en las sanciones a Alexandre Varela Villar, conocido como Alex Vare, quien ejerce el mando mundial de los Comancheros desde España, y a Allan John Norman Meehan, presidente internacional de la organización con sede en Australia.

Marco Francis Coffen también aparece entre los señalados por proporcionar plataformas de comunicación cifrada a organizaciones delictivas australianas, con las cuales sus integrantes podían evitar las intervenciones telefónicas de las autoridades.

Por su parte, la ‘Ndrangheta mantiene operaciones en más de 80 países y participa en el tráfico internacional de cocaína. Algunas estimaciones citadas por el Departamento del Tesoro le atribuyen el control de casi 80 por ciento de ese comercio ilícito en Europa.

La Ndrangheta mantiene alianzas con el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Clan del Golfo, de Colombia. El Tesoro también identificó vínculos anteriores con Los Zetas, ahora conocidos como Cártel del Noreste, y el Cártel del Golfo. Además, las autoridades italianas detectaron que la organización comenzó a incursionar en el mercado ilegal del fentanilo.

Desde su origen en Calabria, la mafia extendió sus actividades por Europa, América y Australia mediante estructuras familiares que mantienen el control de distintas operaciones criminales. Estados Unidos ya había impuesto sanciones contra esta organización el 30 de mayo de 2008.

Con estas medidas, Estados Unidos bloquea los bienes y activos de las personas y organizaciones sancionadas que se encuentren bajo su jurisdicción. Las disposiciones también impiden, salvo autorización o excepción legal, que ciudadanos y empresas estadounidenses realicen operaciones financieras con ellas.

La decisión ocurre seis días después de que Estados Unidos impuso sanciones a Los Mendoza y Los Huistas, dos organizaciones de Guatemala que proporcionan apoyo logístico al Cártel de Sinaloa y al CJNG mediante el control de rutas utilizadas para transportar drogas hacia México y otros mercados internacionales.

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MSL