Estados Unidos hace oficial sanciones contra Carlos Torres por vínculos con el Cártel de Sinaloa

Estados Unidos sancionó al exesposo de Marina del Pilar y a exdirector de Seguridad de Mexicali.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos formalizó este martes las sanciones contra Carlos Alberto Torres Torres, exdiputado federal y exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

La notificación del Registro Federal detalla que Torres Torres fue sancionado por presuntamente “haber proporcionado, o intentado proporcionar, apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios” al grupo criminal.

Por lo anterior, sus bienes en Estados Unidos, o bajo posesión o control de personas estadounidenses, se encuentran bloqueados.

TE RECOMENDAMOS: Salud ISSSTE pone en marcha 100 consultorios que se integrarán al Servicio Universal de Salud

Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California. ı Foto: Captura de Pantalla

Lo anterior, después de que el pasado 29 de septiembre el Departamento del Tesoro anunció sanciones a 21 personas y 25 empresas vinculadas con la facción de “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa, entre ellas supuestos operadores financieros en Baja California.

De acuerdo con el Tesoro, Carlos Alberto Torres Torres y su hermano, Luis Alfonso Torres Torres, estarían relacionados con “Los Rusos”, una célula de “Los Mayos” liderada por Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”.

Carlos Torres habría utilizado su influencia política para facilitar las operaciones del grupo criminal y obstaculizar acciones de las autoridades en contra de sus actividades en Mexicali.

El 10 de mayo de 2025, Carlos Torres reconoció la revocación de su visa de Estados Unidos, una medida que, dijo en ese entonces, respondía a “disposiciones internas” del Departamento de Estado de Estados Unidos, y no a alguna investigación o señalamiento en su contra.

Carlos Torres reconoce relación con empresa sancionada

Tras la publicación de las acusaciones del Departamento del Tesoro, Carlos Torres reconoció ser accionista de Vida Orgánica Tijuana, S. de R.L. de C.V, una de las empresas señaladas por la autoridad estadounidense.

“La única empresa señalada por la OFAC de la que soy accionista del 30 por ciento es Vida Orgánica Tijuana, S. de R.L. de C.V.”, afirmó.

Torres también sostuvo que los señalamientos derivan de denuncias anónimas presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) en 2025 y afirmó que no había sido citado a comparecer ante ninguna autoridad para responder las acusaciones.

“Soy el más interesado en que se concluyan las diligencias correspondientes, para que se compruebe que no tengo relación con ninguno de los supuestos hechos investigados por la autoridad norteamericana”, expresó en un mensaje en video.

🚨 Carlos Torres niega nexos criminales tras ser sancionado por autoridades de EUA



"No soy el criminal que algunos han construido en redes": Carlos Alberto Torres Torres negó cualquier relación con grupos o actividades criminales tras ser incluido por la OFAC en una lista de… pic.twitter.com/sL4Niu4QbW — Político MX (@politicomx) September 29, 2026

También puedes leer:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr