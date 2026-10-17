La presencia de mujeres en cada tribunal debe hacer la diferencia: Yasmín Esquivel

Los derechos conquistados se ejercen, se protegen y se amplían, esa es la responsabilidad que tenemos con quienes lucharon antes que nosotras y con quienes vienen detrás, y la Asociación Nacional de Juzgadoras en Democracia (ANJUZ) es parte de ese compromiso, afirmó la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa.

En el 73 aniversario del reconocimiento constitucional del voto de las mujeres en México, la ministra destacó que la igualdad política no termina en las urnas: significa participar, decidir, representar, gobernar y ejercer responsabilidades públicas.

Al centro, la ministra de la SCJN, Yasmín Esquivel Mossa. ı Foto: Cortesía

Durante su participación en el Encuentro Nacional de la ANJUZ, y ante el gobernador de Chiapas, Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, Esquivel Mossa reconoció que las integrantes de la ANJUZ son mujeres unidas en torno a un objetivo común que es lograr una nueva forma de impartir justicia, una justicia humana, sensible, con perspectiva de género e interseccionalidad, coadyuvando a promover desde sus proyectos y sentencias la igualdad sustantiva,

Refirió que la aspiración de la ANJUZ para consolidarse como referente nacional e internacional exige una labor conjunta, que logre vencer las distancias, donde los diferendos transiten a través del diálogo en acuerdos, fomentando la unión, la solidaridad y las redes de apoyo para un desarrollo integral, profesional y humano.

En compañía del ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía, Yasmín Esquivel enfatizó que la presencia de una integrante de la ANJUZ en cada juzgado, en cada tribunal, debe ser y hacer la diferencia, y convertirse en una aspiración de quienes pretenden acceder a la judicatura.

Al centro, la ministra de la SCJN, Yasmín Esquivel Mossa. ı Foto: Cortesía

En este acto se tomó protesta al nuevo Consejo Directivo de la ANJUZ, que estará presidido por la magistrada Jazmín Robles Cortés, así como a los 32 enlaces estatales, a quienes la ministra Yasmín Esquivel pidió consolidar una agenda de trabajo que considere sus objetivos institucionales, fortalecer la asociación y ampliar su base de asociadas.

Les recordó que el Poder Judicial Federal y los poderes judiciales locales continúan en una etapa de transición, por lo que una de las tareas de la Asociación será contribuir al fortalecimiento de la función jurisdiccional, de los derechos humanos y el Estado de Derecho.

También puedes leer:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr