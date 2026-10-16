Los abogados somos generadores de paz en medio del conflicto: Yasmín Esquivel

El acto protocolario de toma de protesta contó con la anfitrionía del rector de la Facultad Libre de Derecho de Chiapas, Gabriel Enrique Bravo del Carpio.

Los abogados nos debemos a las personas que acuden a nosotros para la defensa de sus derechos, somos generadores de paz en medio del conflicto, y aportamos para alcanzar la justicia en una sociedad plural y de grandes desigualdades, expresó Yasmín Esquivel Mossa, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Acompañada por el rector de la Facultad Libre de Derecho de Chiapas, Gabriel Enrique Bravo del Carpio, así como integrantes del Consejo Académico de la Facultad, la ministra tomó protesta a la Sociedad de Egresados de dicha institución.

Esquivel Mossa los reconoció por permanecer cercanos a su alma mater, por los lazos que construyeron y por la vocación que sembró en ellos, “su compromiso con la sociedad y la institución se mantiene vivo”, afirmó.

TE RECOMENDAMOS: Tras detectar lesión Suspenden exportación de ganado desde Sonora a EU por sospecha de fiebre aftosa

En este encuentro con la comunidad académica, profesores y estudiantes, la ministra Esquivel reconoció que siempre se ha mantenido fiel a los valores que orientan su ejercicio en la función jurisdiccional desde el más Alto Tribunal de la Nación, con la mira puesta en hacer prevalecer la justicia, una justicia de puertas abiertas, a las que todas y todos puedan acceder, una justicia con sentido humano y social.

La ministra se dijo honrada de que su ejercicio como servidora pública y juzgadora sirva de inspiración a futuras generaciones de abogadas y abogados; asimismo manifestó su agradecimiento por haber designado a una de las aulas de la Facultad con su nombre.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR