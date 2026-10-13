Vamos adelante todas con todo por la igualdad sustantiva: Yasmín Esquivel

Acercarnos a las problemáticas que viven muchas mujeres nos permitirá una acción eficaz desde el ejercicio de nuestras funciones y como parte de 50+1, expresó la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa.

En reunión con integrantes del Comité Directivo 50+1 Estado de México, la Ministra Yasmín Esquivel Mossa habló sobre la participación de las mujeres en los muy diversos espacios desde los cuales hoy se desarrollan, la prevención de la violencia, las infancias y la importancia de fortalecer la perspectiva de género en la impartición de justicia.

Todas y todos tenemos mucho por hacer y por aportar desde cualquier ámbito para imprimir perspectiva de género en nuestro quehacer, desde los parlamentos, la judicatura, la organización de procesos electorales, en la formulación de políticas públicas y la sociedad civil, destacó la Ministra Yasmín Esquivel Mossa.

En compañía de Mónica Álvarez Nemer, Presidenta de 50+1 Estado de México y Diputada Federal; María Teresa Hernández Suárez, Secretaria Jurídica de 50+1 Estado de México; Myrna García Morón, Secretaria de Derechos Humanos de 50+1 Estado de México, así como Claudia Trujillo Rincón, Secretaria Técnica de 50+1 Internacional, Esquivel Mossa reconoció a las integrantes del nuevo Consejo Directivo de la colectiva en dicha enditad por su compromiso con esta causa, y por abrir camino para muchas más mujeres.

También estuvieron presentes Amalia Pulido Gómez, Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de México, y Luis Eduardo Gómez García, Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, además de integrantes del Comité Directivo de 50+1 Estado de México.

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FGR