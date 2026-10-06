La Ministra Yasmín Esquivel se reúne con juzgadores locales y federales en materia civil

En reunión con magistrados y jueces locales y federales en materia civil, la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, destacó la importancia de trabajar coordinadamente para acercar la justicia a quienes más lo necesitan.

En compañía del Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, Andrés Ángel Aguilera Martínez, la Ministra refirió que el papel de las y los juzgadores es fundamental para concretar la transformación del Poder Judicial, por lo que les invitó a realizar su labor diaria con el mayor compromiso, dedicación e independencia, poniendo al centro a la persona y sus derechos.

Esta mañana me reuní con el magistrado Andrés Aguilera (@AndresAguileraM), presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (@TJA_CDMX), así como con magistradas, magistrados, juezas y jueces en materia civil de los ámbitos federal y local.



Conversamos… pic.twitter.com/Ka37kZF6iN — Yasmín Esquivel Mossa (@YasminEsquivel_) October 6, 2026

La Ministra Yasmín Esquivel ha sido enfática en reiterar que este tipo de encuentros fortalecen la unidad y el diálogo para responder de mejor manera a quienes acuden a los tribunales en busca de justicia.

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