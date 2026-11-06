Personal del INE anuncia paro nacional

Cartel que convoca a los trabajadores del órgano electoral al cese de labores.

El personal de los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) del Instituto Nacional Electoral (INE) anunció un paro nacional de labores para el 9 de noviembre, en protesta por condiciones laborales y salariales. Exige un incremento de 100 por ciento, mejores prestaciones y respeto a sus jornadas.

Las demandas constan en escritos y pliegos dirigidos al Consejo General y a la Junta General Ejecutiva, obtenidos por la periodista Mónica Garza, quien los presentó ayer en Hechos AM, de Azteca Noticias, con Manuel López San Martín.

La comunicadora advirtió que el paro implicaría el cierre de 441 oficinas y afectaría a unos cinco mil 600 funcionarios. El instituto tendría pendiente la renovación de alrededor de 5.4 millones de credenciales, documento clave para trámites bancarios, notariales y hospitalarios. Además, la protesta ocurriría en pleno proceso electoral, cuando corren los plazos para renovar la credencial, cambiar domicilio o tramitarla por primera vez.

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Ante el anuncio de la movilización, previo a la sesión del Consejo General del INE, el consejero Arturo Castillo aseguró que el instituto busca establecer contacto con los trabajadores para conocer sus demandas y abrir una mesa de diálogo.

El Dato: Las personas que impulsan el movimiento de actividades acusan que “los de arriba se sirven con la cuchara grande, mientras que a los módulos sólo migajas se les dan”.

“Como consejeras y consejeros estamos abiertos al diálogo y dispuestos a llegar a los acuerdos que sean necesarios”, afirmó. Precisó que, hasta ahora, no existe una notificación oficial sobre el paro por alguna organización de trabajadores.

Loss documentos indican que el personal operativo percibe alrededor de 10 mil 582 pesos netos mensuales, mientras que algunos reciben cerca de mil 800 pesos por quincena, pese a que sus funciones exigen conocimientos especializados para capturar y procesar datos de los ciudadanos. Entre sus tareas están expedir credenciales, actualizar el Padrón Electoral y atender correcciones y aclaraciones, bajo estándares de calidad vinculados con la certificación ISO 9001:2015.

El 6 de mayo de 2026 pidieron ante la Comisión Temporal de Presupuesto 2027, presidida por Jorge Montaño Ventura, al menos 25 por ciento por encima de la inflación y que la racionalización del gasto no afectara a quienes menos ganan.

También exigen homologar las condiciones en todo el país, pues horarios y turnos dependen de cada Vocalía del Registro Federal de Electores. Denuncian que las vacaciones se interrumpen por auditorías y cursos obligatorios, que se imponen cambios de turno sin considerar necesidades familiares y que las jornadas se extienden, a veces, después de las 21:00 horas, sin compensación y con gastos extra de transporte.

Piden, además, respeto a los días de descanso, reconocimiento de actividades extraordinarias, insumos y equipo suficientes, capacitación dentro de la jornada, reconocimiento de su antigüedad como honorarios permanentes y nombramientos que acrediten su situación laboral.

“No es congruente exigir excelencia en el servicio sin garantizar las condiciones necesarias para alcanzarla”, señalaron. Aseguraron que no buscan privilegios y que “la democracia también se construye con dignidad laboral”.

Desde diciembre de 2025 habían presentado un primer pliego ante la entonces consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, para pedir una mesa de trabajo. El conflicto laboral se suma a la crisis institucional que vive actualmente el INE tras su renuncia, presentada el pasado 26 de octubre en medio de señalamientos por presuntas irregularidades en contratos y relaciones con proveedores electorales.

Gobierno alista decreto para fortalecer a TGM

| Por Yulia Bonilla |

La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la próxima semana publicará un decreto para fortalecer a Talleres Gráficos de México (TGM), ampliar su participación en producción de material electoral y transparentar contrataciones.

La reforma contempla crear un Consejo de Administración con representantes de más dependencias e instituciones académicas, como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Tec de Monterrey. Actualmente, el órgano está integrado por las secretarías de Gobernación, Anticorrupción y Buen Gobierno, y Hacienda y Crédito Público.

Sheinbaum explicó que TGM fabricará la mayor parte de los materiales electorales que requieren más seguridad. En cambio, insumos como mamparas y urnas podrán ser elaborados por empresas privadas, mediante procedimientos de competencia más abiertos.

El Instituto Nacional Electoral (INE) deberá establecer reglas claras para las contrataciones, licitaciones y precios, con el propósito de evitar diferencias injustificadas entre los costos que pagan las entidades por los mismos productos.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) deberá revisar los procesos de contratación, mientras que los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) tendrán que transparentar sus adquisiciones rumbo a los comicios de 2027.

El fortalecimiento de TGM incluirá la renovación de maquinaria, debido a que parte de sus equipos son antiguos.

La mandataria sostuvo que las nuevas reglas deberán garantizar transparencia y precios claros, tanto en las compras del INE como en las de los organismos electorales estatales, para evitar que un mismo producto tenga costos muy distintos entre entidades. Con ello, el Gobierno busca que los insumos de mayor seguridad se produzcan en una empresa pública y que las demás compras tengan reglas verificables.