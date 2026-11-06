Buscan consenso para relevo en el organismo

Morena busca un acuerdo con las bancadas de oposición para emitir la convocatoria que permitirá elegir a la próxima presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), mientras el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, advirtió que su partido impedirá físicamente la sesión si se pretende imponer a una persona vinculada con el oficialismo.

Ricardo Monreal, coordinador de los diputados morenistas y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), informó que prevé lanzar la convocatoria la próxima semana, pero insistió en construir un consenso para el procedimiento, la integración del comité evaluador y la designación de quien sustituirá a Guadalupe Taddei.

“No lo hemos hecho porque mi deseo es que salga por consenso. Porque si el PRI, el PAN o el MC o la oposición no están en favor, no vamos a resolver de fondo la situación. Estamos intentando atender los requerimientos y algunas observaciones del PAN, el PRI ya expresó que ellos no irían a apoyar esta convocatoria, y estoy conversando con el MC”, precisó.

TE RECOMENDAMOS: Será el próximo lunes Personal del INE anuncia paro nacional

Confirmó que existe un primer acuerdo para que la sucesora sea una mujer. Sin embargo, reconoció que las negociaciones no han sido sencillas y que ocho propuestas de modificación presentadas por el blanquiazul obligaron a posponer la aprobación de la convocatoria.

El Dato: El miércoles, la Coparmex lanzó una campaña para exigir que la nueva presidencia del INE sea independiente y surja de un proceso abierto, transparente y basado en mérito.

Hasta ahora no existe una lista oficial de aspirantes ni nombres formalmente postulados por las bancadas. La discusión se concentra en las garantías de independencia de los perfiles, las condiciones de evaluación y las atribuciones de quien encabezará al organismo hasta 2032. La designación se proyecta para diciembre.

“Es tan fuerte el problema en el INE y tanto que hay que investigar sobre irregularidades y corrupción que no vale la pena sacarlo por mayoría; tiene que ser por consenso, igual que el Consejo Técnico, igual que quien resulte la presidenta del INE. Hay que tener paciencia y vamos a intentar resolverlo de la mejor forma”, expresó Monreal.

Aunque previamente había señalado que Morena y sus aliados cuentan con los votos suficientes para sacar adelante el procedimiento, en su mensaje más reciente insistió en atender las observaciones opositoras.

El PAN plantea ampliar de cuatro a ocho años el periodo de separación de cargos de dirección partidista para integrantes del Comité Técnico de Evaluación, incorporar observadores de universidades y organizaciones civiles, transparentar las calificaciones y justificar la integración de la quinteta final.También propone devolver al Consejo General facultades administrativas concentradas en la presidencia para recuperar decisiones colegiadas. MC coincide en revisar esas atribuciones y pide que universidades, colegios de abogados y especialistas participen en la revisión de perfiles. El PRI exige una mujer independiente del oficialismo y con solvencia moral. La elección requerirá dos terceras partes de los votos de los diputados presentes en el pleno.

En contraste con la negociación legislativa, dijo por segundo día consecutivo que el PAN recurrirá a militantes y simpatizantes para bloquear la elección si considera que se impulsa una designación partidista. Convocó también a ciudadanos ajenos al blanquiazul a participar en las movilizaciones.

“Vamos a impedir la sesión, a eso me refiero, y si se van a una sede alterna, ahí vamos a impedir la sesión”, expresó Romero. El dirigente sostuvo que el proceso podría avanzar institucionalmente con perfiles imparciales, pero advirtió protestas si se proponen familiares de gobernadores, legisladores o antiguos funcionarios de Morena.