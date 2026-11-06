Claudia Sheinbaum entrega guía del ABC de las emociones en Conalep de Chiapas

La Presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la Jornada Nacional por la Paz en Chiapa de Corzo y entregó la guía El ABC de las emociones a estudiantes.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la Jornada Nacional por la Paz en Chiapa de Corzo, Chiapas, donde entregó la guía “El ABC de las emociones” a la comunidad estudiantil del plantel 022 del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep).

La estrategia educativa establece que cada lunes se destine un espacio en el aula para dialogar sobre bienestar emocional y desarrollo personal. La autoridad educativa distribuyó materiales específicos adaptados para estudiantes, docentes y padres de familia.

Durante el encuentro, la mandataria federal explicó que las guías abordan de forma directa el crecimiento adolescente, incluyendo los cambios físicos, el uso responsable de plataformas digitales, las relaciones afectivas y la prevención de violencia.

“Decidimos que los lunes las maestras y los maestros dediquen un ratito a hablar de El ABC de las emociones e hicimos estas guías: para los jóvenes, para los padres y para los docentes. Queremos que las lean y se sientan identificados”, afirmó Sheinbaum.

Buscan reconstituir el tejido social

La titular del Poder Ejecutivo recordó que esta generación de preparatoria enfrentó el aislamiento por la pandemia de COVID-19, un escenario que aceleró el uso masivo de pantallas, el consumo de inteligencia artificial y la exposición a riesgos digitales.

El gobierno federal advirtió que estos factores detonan cuadros de depresión y ansiedad por adicción tecnológica. Con este programa se busca reconstituir el tejido social y ofrecer acompañamiento emocional dentro del sistema educativo público.

En la misma jornada, la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció la construcción de 31 Bachilleratos Nacionales “Margarita Maza” en Chiapas. Este modelo educativo ofrecerá a los egresados doble certificación oficial avalada por instituciones públicas de educación superior.

En su intervención, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, destacó el valor histórico de la entidad en la defensa de la patria, evocando el legado del general Ángel Albino Corzo durante el periodo de las reformas juaristas.

Finalmente, la estudiante Sofía Elizabeth García Guzmán agradeció el respaldo gubernamental a la formación de la juventud, reconociendo el impacto de la entrega de apoyos como las Becas Benito Juárez y el programa La Escuela es Nuestra (LEEN).

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JVR