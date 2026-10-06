Pío López Obrador se registra para buscar diputación federal por Morena en Tuxtla Gutiérrez

Pío López Obrador formalizó su registro en Morena para buscar la candidatura a la diputación federal del distrito 9 de Chiapas.

Pío López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, anunció su registro en el proceso interno del partido Morena para competir por la coordinación distrital de los Comités de Defensa de la Transformación y la soberanía nacional por el distrito 9, con cabecera en Tuxtla Gutiérrez.

A través de un mensaje en video difundido en la red social X, indicó que busca encabezar la coordinación distrital de los comités de defensa de la transformación mediante el mecanismo de encuesta interna del partido guinda.

“Solicité mi registro a Morena para participar como aspirante a la coordinación distrital de los Comités de Defensa de la Transformación y la soberanía nacional por el distrito 9 de Chiapas con cabecera aquí en Tuxtla Gutiérrez”, mencionó.

De cara a las elecciones del 2027, Pío López Obrador dijo su aspiración responde a un compromiso moral de seguir trabajando por la entidad chiapaneca, territorio donde radica desde hace seis décadas.

En su mensaje, Pío López Obrador destacó que ha vivido durante 60 años en Chiapas y mantendrá el trabajo territorial a ras de suelo. ı Foto: Especial.

“Por esa razón, es un compromiso moral seguir trabajando con responsabilidad, firmeza y determinación para el pueblo de Chiapas, que ha sido mi hogar desde hace 60 años”, sostuvo.

Durante su pronunciamiento, el aspirante argumentó que la elección de cargos de representación popular dentro de la organización política se realiza a través de las encuestas, mismas que, dijo, son una herramienta probada para medir el respaldo de la ciudadanía.

Asimismo, Pío López Obrador afirmó que la participación en la contienda tiene el propósito de fortalecer la estructura partidista a partir de las bases militantes.

“Estoy convencido que tenemos que seguir avanzando con el apoyo del pueblo para fortalecer y consolidar nuestro movimiento y recuperar particularmente nuestro partido desde sus bases”, aseveró López Obrador.

En su mensaje, recordó que en el año 2009 compitió como candidato en ese mismo distrito electoral abanderando una coalición de partidos progresistas. Indicó que en aquella contienda se obtuvo un resultado favorable en las urnas, aunque atribuyó el desenlace de la elección a un fraude cometido por sus adversarios políticos.

“Esta tarea no es nueva para nosotros, pues en el 2009, hace 17 años, caminamos juntos como candidato en este mismo distrito electoral con una coalición de partidos progresistas, a ras de suelo y casa por casa”, recordó.

Pío López Obrador señaló que su decisión de participar obedece a una responsabilidad histórica para preservar los principios fundacionales del movimiento y transmitir esos ideales a las nuevas generaciones. Añadió que continuará con los recorridos territoriales y el trabajo directo con la población del distrito electoral.

“Vamos a seguir caminando como siempre, inspirados en las tres eses, a ras de suelo, es decir, con suela, saliva y sudor, así como nos ha enseñado desde hace mucho tiempo nuestro compañero López Obrador”, manifestó.

Finalmente, López Obrador realizó un llamado a la ciudadanía de Tuxtla Gutiérrez para mantener la organización ciudadana en torno a la defensa de la soberanía nacional y la consolidación del proyecto político en la región.

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JVR