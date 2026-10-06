En enero de 2027 inicia apertura de 12 mil 750 consultorios del servicio universal de salud: Sheinbaum

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que a partir de enero de 2027 inicia la apertura de 12 mil 750 consultorios del Servicio Universal de Salud (SUS) en los lugares más apartados y en las ciudades de los 24 estados federalizados al IMSS Bienestar, con el objetivo de que cualquier mexicana y mexicano pueda atenderse en estos espacios sin importar su derechohabiencia, disminuyendo así la saturación en los Centros de Salud.

“Se trata de, si no hay una enfermedad grave, poder acudir directamente al consultorio. Aquí se le va a atender de manera gratuita. Y va a tener sus propios medicamentos, 60 medicamentos básicos para poder atender lo principal. Si el médico o médica que está atendiendo aquí se da cuenta que hay una situación mayor, entonces lo canaliza al Centro de Salud o en su caso al hospital. Para poder llegar aquí es a partir de enero del próximo año. De aquí a diciembre estamos adecuando estos espacios, comprando todos los equipos”.

“¿En qué lugares va a estar? Casas de Salud de los municipios que están abandonadas, espacios públicos, lugares de trabajo. Y los atiende el IMSS, el IMSS Bienestar y el ISSSTE en las 24 entidades de la República (...) Todos van a tener acceso a internet, todos van a tener computadora, todos van a tener expediente médico. De tal manera que cualquier mexicano o mexicana se pueda acercar al consultorio. Esto nos va a ayudar mucho también a disminuir la saturación en los Centros de Salud porque, si hay una situación no grave, pues entonces se atiende directamente en el consultorio”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La Jefa del Ejecutivo Federal anunció, además, que los estados que no se encuentren federalizados con el IMSS Bienestar pueden sumarse a estos consultorios; para ello, deberán solicitarlo a la Secretaría de Salud para su implementación.

El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, explicó que los consultorios del SUS representan un paso histórico para garantizar el acceso universal a la atención médica, al funcionar como el primer punto de contacto para cualquier persona, independientemente de su condición laboral. Bajo la premisa de cero rechazos, toda persona será recibida, valorada y orientada, con una ruta clara de atención y, cuando sea necesario, de referencia a una unidad hospitalaria.

Detalló que el modelo médico del SUS establece un piso común para todas y todos los pacientes, con los mismos criterios para resolver y referir, medicamentos e insumos, pruebas de laboratorio y un expediente electrónico que permita compartir información entre instituciones.

El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark García Dobarganes, informó que el pasado 2 de octubre iniciaron las asambleas para que las comunidades reciban recursos de manera directa para la adecuación de los consultorios. Puntualizó que para ser parte de las asambleas que se realizarán hasta el 25 de octubre se puede consultar la página https://consultoriosaluduniversal.bienestar.gob.mx/ para conocer su ubicación.

Por su parte, para la contratación del personal de salud que estará a cargo de los consultorios, se abrió una convocatoria, que estará disponible hasta el 14 de octubre, a través de la página serviciouniversaldesalud.gob.mx para médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, así como técnicos auxiliares. Desde su publicación el 14 de septiembre a la fecha ya se han postulado más de 73 mil profesionales de la salud.

Salud Casa por Casa ha brindado más de 27 millones de consultas





La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, informó que con el programa Salud Casa por Casa se han brindado más de 27 millones de consultas médicas domiciliarias a personas adultas mayores y con discapacidad: 12 millones corresponden a la primera visita, 8.3 millones a la segunda y cerca de 6 millones a la tercera visita. Además, puntualizó que las y los servidores de la salud han visitado 10 millones de hogares.

El subsecretario de Bienestar, Jesús Salvador Valencia Guzmán, explicó que el personal de salud que realiza las consultas médicas domiciliarias también refiere a las instituciones de salud a las personas con enfermedades crónico-degenerativas como es la hipertensión que es atendida por el IMSS para 568 mil 800 pacientes; 117 mil en el IMSS Bienestar; 161 mil en el ISSSTE y 5 mil 600 en Pemex. Mientras que en diabetes, el IMSS recibe a 147 mil 600 pacientes; el IMSS Bienestar a 37 mil, el ISSSTE a 40 mil 500 y 500 en Pemex.

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