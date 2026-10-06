Morena advierte que no encubrirá a funcionarios corruptos rumbo a 2027: Ariadna Montiel

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, en conferencia de prensa en imagen de archivo

Morena dará seguimiento al desempeño de sus gobernadores, presidentes municipales, legisladores y demás representantes populares, con el objetivo de evitar que quienes lleguen al poder bajo las siglas del partido incurran en actos de corrupción o vulneren los principios del movimiento, advirtió la dirigente nacional, Ariadna Montiel Reyes.

Al referirse a los casos de autoridades municipales señaladas por presuntos actos de corrupción y desvío de recursos, la presidenta de Morena sostuvo que el partido no será “tapadera” de nadie y afirmó que, cuando se detecten conductas contrarias a los principios del movimiento, se actuará mediante sanciones e incluso la expulsión de militantes.

“Nosotros no somos ni tapadera de nadie ni cubrimos a nadie”, afirmó.

La dirigente explicó que el Instituto Nacional de Formación Política tiene una participación directa en los procesos internos del partido, particularmente en la definición de las coordinaciones estatales que eventualmente podrían convertirse en candidaturas para las elecciones de 2027.

En conferencia de prensa de @PartidoMorenaMx compartimos:



✅ Los avances de esta semana de nuestra querida presidenta @Claudiashein.



✅ Compartimos la conmemoración de los 15 años de nuestro Movimiento en los estados e invitamos al festejo en el Auditorio Nacional.



✅ También… pic.twitter.com/mzbEVgddjz — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) October 6, 2026

La dirigente morenista planteó que la formación política debe continuar después de los procesos internos, pues el partido deberá vigilar el comportamiento de quienes eventualmente ocupen cargos de elección popular.

“Debemos darle seguimiento, no solamente es eso, sino hacia adelante estar viendo el actuar de nuestras autoridades, nuestros representantes, diputados, presidentes municipales, gobernadores, para que mantengamos la línea recta que debemos de mantener todas y todos en el movimiento”, afirmó.

En ese sentido, aseguró que el partido ha actuado cuando se han detectado conductas que vulneran sus principios y puso como ejemplo la expulsión de un alcalde de Chiapas cuya situación fue revisada por Morena.

También mencionó el caso de un diputado de Morena en Nuevo León al que, junto con otro legislador, le fueron suspendidos sus derechos partidistas después de ausentarse de una comisión legislativa en la que se discutiría un asunto relacionado con el gobernador Samuel García.

Montiel agregó que Morena también está elaborando una lista de personas que, aunque no militen formalmente en el partido, ocupan cargos obtenidos bajo sus siglas y que, por su comportamiento, podrían quedar impedidas para volver a ser postuladas.

“No solamente en casos que involucran cosas de mayor envergadura, de investigaciones de la Fiscalía, sino también quien vulnera los principios de nuestro movimiento”, puntualizó.

Celebramos 15 años de un proyecto político que ha transformado la vida pública de México.



Esta historia se ha construido con unidad, diálogo, organización y trabajo colectivo.#15AñosMorena pic.twitter.com/X6iGnuiXOU — Morena (@PartidoMorenaMx) October 6, 2026

Ante las diferencias que han surgido entre Morena y el Partido del Trabajo rumbo a las elecciones de 2027, Montiel aseguró que la coalición se mantiene vigente y que continúa el diálogo con el partido aliado y con el Partido Verde Ecologista de México.

La dirigente rechazó que las tensiones registradas durante la definición de las coordinaciones estatales hayan significado una ruptura.

“Vamos bien. Estoy convencida de que vamos a seguir caminando juntas y juntos”, afirmó.

Reconoció que la política requiere paciencia y sostuvo que Morena mantiene la intención de caminar con el PT y el PVEM para alcanzar los triunfos electorales que, dijo, necesita el movimiento.

“Tenemos una gran convicción de seguir caminando con el Partido del Trabajo y el Partido Verde para alcanzar los triunfos que el pueblo de México necesita”, agregó.

Sobre el nombramiento de Andrea Chávez como coordinadora municipal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Ciudad Juárez, Montiel explicó que Morena continuará desahogando las distintas etapas de sus procesos internos.

La senadora con licencia Andrea Chávez ı Foto: Cuartoscuro

La dirigente sostuvo que la selección de los responsables territoriales seguirá bajo el mecanismo de encuestas y otros procedimientos establecidos por el partido.

“Será el pueblo quien decida quién va a ser el responsable de cada coordinación”, afirmó.

Explicó que el Comité Ejecutivo Nacional emite las convocatorias y regula los procedimientos, pero que la decisión final corresponde a los ciudadanos mediante los mecanismos contemplados por Morena.

En paralelo, el partido avanza en la selección de responsables de las 300 demarcaciones distritales federales, luego de cerrar el registro correspondiente.

Sobre el caso de Jasmine Bugarín, designada como coordinadora estatal en Nayarit y cuestionada por haber nacido en Estados Unidos, Montiel señaló que el partido revisará las disposiciones constitucionales y legales aplicables antes de determinar la ruta que seguirá el proceso.

Montiel también cuestionó la postura de gobiernos emanados del PAN que han buscado colaboración internacional en materia de seguridad.

Jasmine María Bugarín Rodríguez fue designada coordinadora de la Defensa de la Transformación de Morena en Nayarit, el 28 de septiembre de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

Al referirse a Querétaro, consideró que existe una estrategia de gobiernos panistas para promover una supuesta injerencia extranjera bajo el argumento de atender problemas de seguridad.

“Me parece que es un argumento para promover la injerencia por parte de los gobiernos panistas”, sostuvo.

La dirigente criticó que autoridades estatales busquen apoyo fuera del país en lugar de fortalecer las capacidades institucionales mexicanas.

También acusó al gobernador de Querétaro de pretender “engañar” a la presidenta Claudia Sheinbaum al informar sobre gestiones de cooperación internacional sin que, según su versión, se hubiera seguido el procedimiento correspondiente dentro del gabinete de seguridad.

Durante su intervención, Montiel también celebró la publicación del nuevo libro del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Pueblo, y sostuvo que el texto representa un legado político y ético para el movimiento.

La dirigente afirmó que la principal enseñanza que Morena debe preservar es no perder de vista a la población y mantener como prioridad a los sectores más pobres.

“El pueblo” y “los más humildes” deben continuar, dijo, como el centro de la participación política de quienes forman parte de la Cuarta Transformación.

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