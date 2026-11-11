‘No es venganza’: Montiel anuncia comisión para investigar elección de 2006

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, anunció que su partido propondrá crear en la Cámara de Diputados una Comisión Especial por la Democracia y la Verdad, con el propósito de investigar las irregularidades denunciadas en la elección presidencial de 2006, en la que Felipe Calderón fue declarado ganador frente a Andrés Manuel López Obrador.

La dirigente sostuvo que la iniciativa no tiene como finalidad tomar revancha política, sino esclarecer lo ocurrido hace dos décadas y fortalecer la democracia mexicana.

“Lo que nosotros buscamos es la verdad para fortalecer la democracia. No es con ánimo de venganza ni de desquite”, afirmó.

📌📰 El CEN de Morena comparte el siguiente Comunicado de Prensa:



Morena exige una Comisión Especial por la Democracia y la Verdad para investigar el fraude electoral de 2006: Ariadna Montiel



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Morena plantea revisar la elección presidencial de 2006

Montiel explicó que la propuesta será presentada ante San Lázaro y que los trabajos de la eventual comisión deberán revisar las declaraciones recientes del expresidente Vicente Fox sobre su intervención en aquel proceso electoral.

“Tenemos elementos claros, como el libro de Carlos Ugalde. Es una investigación que se tiene que hacer, pasados 20 años, donde hay elementos para esclarecer la verdad”, señaló.

El anuncio ocurre después de que Fox reconoció públicamente que intervino para favorecer el triunfo de Calderón en los comicios de 2006. Morena considera que esas declaraciones ameritan una revisión de los acontecimientos y de las posibles responsabilidades políticas.

Montiel también adelanta que Morena presentará una queja electoral

La dirigente nacional insistió en que el objetivo es que la ciudadanía conozca lo ocurrido y que los hechos no queden únicamente como declaraciones públicas. También adelantó que su partido buscará presentar una queja ante la autoridad electoral.

Tribunal Electoral reconoció intervención de Vicente Fox en los comicios

La elección presidencial de 2006 fue resuelta por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a favor de Felipe Calderón, quien obtuvo una diferencia de alrededor de 0.56 puntos porcentuales frente a López Obrador.

En su resolución, el tribunal reconoció que la intervención del entonces presidente Vicente Fox puso en riesgo la equidad de la contienda, aunque determinó que no fue determinante para modificar el resultado.

La propuesta de Morena busca abrir una revisión política e histórica de aquel proceso, aunque su eventual creación y alcances dependerán de los acuerdos y decisiones que se tomen en la Cámara de Diputados.

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MSL