Morena insiste en indagar presunto fraude de 2006

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, y el coordinador de sus diputados, Ricardo Monreal, anunciaron que impulsarán una comisión especial en San Lázaro para investigar el presunto fraude en la elección presidencial que ganó Felipe Calderón hace 20 años. Ambos citaron como motivo las recientes declaraciones de Vicente Fox, quien reconoció que intervino en el proceso para favorecer a un candidato del PAN.

Montiel Reyes rechazó que la iniciativa busque una revancha política y sostuvo que el objetivo es esclarecer lo ocurrido. Monreal Ávila adelantó que presentará la propuesta ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y la someterá a consideración de su bancada.

En conferencia de prensa, ambos rechazaron que la iniciativa represente una cortina de humo frente a los problemas actuales del país y aseguraron que el propósito es esclarecer los hechos y fortalecer la democracia. La morenista sostuvo que esta propuesta deriva de las declaraciones del exmandatario, a quien calificó como un delincuente confeso, y afirmó que su partido no se opone a que se realicen investigaciones sobre hechos del pasado.

“Lo que nosotros hemos planteado es que se hagan todas las investigaciones necesarias por parte de la Auditoría Superior de la Federación y que se deslinden todas las responsabilidades de tipo civil, administrativo, penal, las que sean y a quien sea”, expresó.

Además, la dirigente nacional morenista aseguró que la investigación también debe revisar presuntas irregularidades y una red de corrupción que, desde su perspectiva, se habría construido alrededor de las autoridades electorales.

Recordó que durante el conflicto poselectoral de 2006 participó en la organización logística del plantón instalado en el Zócalo de la Ciudad de México, donde simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador exigieron el recuento de los sufragios bajo la consigna de “voto por voto, casilla por casilla”. Explicó que las protestas se prolongaron durante 45 días y sostuvo que, para Morena, se trata de un episodio que nunca ha quedado esclarecido.

Ariadna Montiel insistió en que la intención no es emprender una persecución política, sino recuperar la memoria de aquel proceso y reivindicar la exigencia de transparencia electoral que encabezó López Obrador.

También expresó su respaldo a la Presidenta Sheinbaum y sostuvo que la transformación iniciada por el expresidente continúa con la actual administración.

En su intervención, el diputado Ricardo Monreal coincidió en que el caso no está cerrado y consideró que las declaraciones de Fox representan elementos que justifican reabrir la discusión pública sobre los comicios.

El legislador acusó que el entonces mandatario buscó garantizar que la Presidencia permaneciera en manos del PAN y cuestionó que se hubiera tratado al país como si fuera una empresa cuya gerencia debía quedar en manos de alguien del mismo grupo político.

Recordó que durante 2006 sostuvo que existió fraude electoral e incluso escribió el libro El fraude que no se vio, en el que expuso los argumentos que, desde su perspectiva, sustentaban esa denuncia.

El diputado Monreal Ávila explicó que la propuesta será presentada ante la Jucopo y, posteriormente, sometida a consideración de la bancada morenista para definir su respaldo.