Obras en la demarcación

La Magdalena Contreras tendrá un nuevo hospital

Se anuncia la construcción de un nuevo hospital para que las y los contrerenses no tengan que recorrer largas distancias buscando acceder al servicio médico

Autoridades capitalinas.
Autoridades capitalinas. Foto: Especial.
Por:
La Razón Online

Durante el Segundo Informe de Gobierno de la Ciudad de México, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada anunció “la construcción de dos nuevos hospitales: uno en Xochimilco y otro en La Magdalena Contreras. Que nadie tenga que recorrer kilómetros y distancias para acceder al servicio de salud”.

Por su parte, el Alcalde Fernando Mercado compartió: “desde hace unas semanas, hemos tenido reuniones de trabajo tanto con sector salud como con la Secretaría de Obras para ir viendo el plan y conociendo el proyecto. Y próximamente la Ciudad nos irá informando cuándo inicia, dónde va a estar y una serie de noticias que beneficiarán de manera importantísima a La Magdalena Contreras”.

Las y los contrerenses han solicitado por años aumentar la infraestructura de salud y acercarla a la zona. En la actualidad, en la demarcación solo se cuenta con el Hospital Materno Infantil “Magdalena Contreras”, ubicado en Avenida Luis Cabrera No. 619, colonia San Jerónimo Lídice, donde se atienden emergencias, estudios de laboratorio, intervenciones quirúrgicas y servicios médicos enfocados en el bienestar infantil. Así, el nuevo hospital se convertirá en una opción cercana para que las y los contrerenses puedan recibir atención médica de calidad, llevar la atención médica a quien más lo necesita.

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FGR

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