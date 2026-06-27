Fernando Mercado llama a fortalecer la unidad y el movimiento de transformación

Al centro, el alcalde de La Magdalena Contreras, Fernando Mercado Guaida.

El alcalde de la Magdalena Contreras, Fernando Mercado Guaida, participó este sábado en la Jornada Permanente en Defensa de la Soberanía y del Proyecto de Nación, donde hizo un llamado a la militancia y a las y los simpatizantes a fortalecer la unidad en torno al movimiento que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Ante las y los asistentes, destacó que la transformación que vive México debe seguir consolidándose con organización, participación y cercanía con el pueblo.

“¡Estamos muy felices por la transformación! Salimos con ánimo renovado, salimos activos, salimos con fuerza a defender el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, de Claudia Sheinbaum y de Clara Brugada” Fernando Mercado Guaida, alcalde de la Magdalena Contreras



El alcalde Fernando Mercado Guaida con habitantes de La Magdalena Contreras. ı Foto: Cortesía

Durante el evento, el edil afirmó que el movimiento tiene la responsabilidad de mantenerse unido y colocar siempre por encima de cualquier interés particular el bienestar del país y del pueblo de México.

“Los intereses del proyecto y del país tienen que ir por encima de cualquier interés personal. Nuestra razón de ser siempre debe ser el pueblo de México” Fernando Mercado Guaida, alcalde de la Magdalena Contreras



Al centro el alcalde de La Magdalena Contreras, Fernando Mercado Guaida. ı Foto: Cortesía

Asimismo, expresó su respaldo a la Presidenta Claudia Sheinbaum y a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, al señalar que la continuidad de la transformación requiere fortalecer el trabajo territorial, la organización comunitaria y la participación de la militancia.

Finalmente, convocó a cerrar filas en defensa de la soberanía nacional y del proyecto de transformación, concluyendo su intervención con un llamado a la unidad y un enérgico: ”¡Viva México!”.

cehr