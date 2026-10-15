Bloqueo en Calzada Zaragoza hoy: ¿sigue el tráfico y cuáles son las alternativas viales?

La circulación en el oriente de la Ciudad de México enfrenta complicaciones este jueves debido a una protesta de comerciantes que comenzó en una de las principales vías de acceso a la capital.

La protesta tomó por sorpresa a automovilistas y usuarios del transporte público, pues la concentración de comerciantes del Mercado de San Juan no estaba contemplada en la agenda de muchos de los que se transportaban a la CDMX. El cierre inicial afectó todos los carriles con dirección al Centro, a la altura de la colonia Juan Escutia.

Carniceros del Mercado de San Juan realizan un bloqueo intermitente en carriles centrales de Calzada Ignacio Zaragoza, con dirección a la zona centro de la CDMX. pic.twitter.com/vdJkbkxNbd — Ana (@Anask70811896) October 15, 2026

¿Qué pasa con el tráfico en Calzada Zaragoza?

Los comerciantes bloquearon la Calzada Ignacio Zaragoza en su cruce con Calle 7, cerca de la estación Canal de San Juan de la Línea A del Metro. Sin embargo, posteriormente liberaron esta vialidad y mantuvieron ocupados los carriles de Periférico Oriente, a la altura de Calle 7.

Por ello, quienes circulan por esta zona deben considerar posibles complicaciones en las calles aledañas, especialmente al buscar incorporarse a las avenidas que conectan con el oriente de la capital.

Como alternativas para rodear el punto de la protesta, se encuentran la avenida Pantitlán y la avenida Javier Rojo Gómez. Se recomienda revisar las condiciones viales antes de tomar una ruta alterna, pues el tránsito puede aumentar conforme los automovilistas busquen evitar el cierre.

08:27 #PrecauciónVial | Se mantiene bloqueo en Calz. Ignacio Zaragoza con dirección al Poniente y calle 7, por manifestantes. #AlternativaVial Av. Pantitlán. pic.twitter.com/PC6G7SMUC9 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 15, 2026

¿Por qué protestan los comerciantes del Mercado de San Juan?

Los manifestantes solicitan que los pagos electrónicos no sean obligatorios y que se conserve la opción de recibir dinero en efectivo. Durante la protesta, los carniceros exhibieron carteles con la consigna “Es más efectivo en efectivo”, con la que expresan su rechazo al esquema de cobro digital.

La movilización también repercutió en el transporte público. Debido a la saturación de la Línea A del Metro, se informó que se estaban enviando trenes vacíos para atender la demanda de pasajeros.

Ante las afectaciones, se recomienda a los automovilistas seguir las indicaciones de los agentes de tránsito y consultar los reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para conocer posibles cambios en la circulación.

Debido al cierre vial en Calzada Ignacio Zaragoza, se registra un incremento en la afluencia de personas usuarias en la Línea A del @MetroCDMX.



Para atender la demanda, estamos enviando trenes vacíos a las estaciones con mayor concentración de usuarios, a fin de agilizar el… — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) October 15, 2026

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LMCT