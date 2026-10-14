CDMX construirá 600 consultorios y laboratorios para fortalecer el Sistema Universal de Salud

Nadine Gasman Zylbermann, la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, destacó en redes sociales el fortalecimiento del Servicio de Salud Universal que anunció la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, tras su Segundo Informe de Gobierno.

En este aspecto, la titular del sector Salud en el perímetro chilango hizo énfasis en la construcción de 600 consultorios y laboratorios que robustecerán el servicio médico gubernamental en las 16 alcaldías de la capital.

Además, a esto último se sumará un incremento del 100 por ciento en la cantidad de mastógrafos con los que cuenta el Gobierno de la Ciudad de México, ya que actualmente las autoridades locales cuentan con 40, pero esta cifra se incrementará a 80 aparatos para 2027.

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En el 2º Informe de Gobierno, nuestra titular del ejecutivo local, @ClaraBrugadaM, desde el Congreso capitalino, destacó grandes acciones de #SaludPública.



Entre los resultados y anuncios están la campaña emergente de #vacunación que fue un extraordinario resultado, un logro… pic.twitter.com/1TgtxPYqtv — Nadine Gasman (@nadgasman) October 14, 2026

“En el 2do Informe de Gobierno de nuestra titular del Ejecutivo local, Clara Brugada Molina, destaco las grandes acciones de salud pública. Además, aplaudo la iniciativa de Reforma Constitucional que entregó para reconocer el derecho al bienestar emocional, muestra de que la atención a la salud mental y la prevención de las adicciones es y seguirá siendo un pilar de esta ciudad”, comentó Gasman Zylbermann.

Finalmente, como parte del fortalecimiento del sector salud en la ciudad, la funcionaria también aplaudió que Clara Brugada anunciara la construcción de dos nuevos hospitales.

Estos serán construidos en las alcaldías Xochimilco y La Magdalena Contreras, los cuales harán accesible el derecho a la atención médica en estos dos territorios, los cuales tienen zonas de muy difícil acceso.

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MSL