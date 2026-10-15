Acción Nacional respalda regreso electoral de Cabeza de Vaca

El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, abrió la puerta a una nueva candidatura del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, pese a los cuestionamientos sobre su situación judicial. Afirmó que para su partido “sería un honor” postularlo si manifiesta interés y anunció que buscará alianzas con otras fuerzas políticas donde existan posibilidades de derrotar a Morena en las elecciones de 2027.

Durante una conferencia de prensa en Ciudad Victoria, el dirigente panista defendió la trayectoria del exmandatario y puso en duda que exista una orden de aprehensión vigente en su contra, después de que un reportero le recordó que el Tribunal Electoral le retiró su candidatura a diputado federal en 2024 y cuestionó su posibilidad de regresar a las boletas.

“Según yo no tiene el estatus de una orden de aprehensión vigente”, respondió Romero, quien también aseguró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha concedido amparos al exgobernador, aunque reconoció que desconoce con precisión el estado de esos procedimientos. “Me parece que es uno el que está en pendiente”, añadió.

El líder nacional sostuvo que García Cabeza de Vaca conserva un lugar entre los principales referentes de Acción Nacional en Tamaulipas y atribuyó los procesos judiciales contra integrantes de su administración a una presunta persecución política. Argumentó que algunas denuncias acumulan cuatro años sin avances suficientes para proceder contra los involucrados.

Hoy reconocemos la valentía de las y los tamaulipecos que resisten el abandono y exigen seguridad y justicia frente al caso del huachicol fiscal.



Desde Acción Nacional seguiremos alzando la voz, exigiendo cuentas y defendiendo a México. ¡Tamaulipas merece un gobierno que… pic.twitter.com/xCKBOUn7pN — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) October 15, 2026

También aseguró que durante su administración Tamaulipas tenía mejores condiciones de seguridad, servicios de salud, turismo y desarrollo energético, por lo que rechazó descartar una eventual participación electoral.

La defensa del exmandatario ocurrió durante la presentación de la estrategia con la que el PAN buscará recuperar posiciones políticas en Tamaulipas. Romero adelantó que su principal criterio para establecer acuerdos electorales será la posibilidad de triunfo, por encima de la decisión de competir exclusivamente con sus propias siglas.

“Ya próximamente iremos dando obviamente con los tiempos los mapas específicos, pero allá donde se vislumbre un triunfo te puedo asegurar que va a haber alianza”, afirmó, sin precisar los partidos con los cuales existen negociaciones formales.

Como parte de sus objetivos, el dirigente aseguró que Acción Nacional pretende conservar los 15 municipios que actualmente gobierna, de los 43 que integran Tamaulipas, además de recuperar Tampico y ampliar su presencia en Nuevo Laredo y Matamoros. Sostuvo que las mediciones internas muestran una tendencia favorable para la oposición, aunque no presentó resultados específicos de las encuestas.

César Verástegui Ostos, secretario general del PAN en Tamaulipas, detalló que identifican oportunidades electorales en municipios de la frontera, la zona centro, el altiplano y el sur de la entidad. Entre ellos mencionó Miguel Alemán, Camargo, Díaz Ordaz, Río Bravo, Valle Hermoso, Ciudad Mante, Altamira y Ciudad Madero. En Abasolo, reconoció la fortaleza de una posible candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y planteó la posibilidad de competir mediante una coalición.

En conferencia de prensa desde el @PANTamMx, en Ciudad Victoria, hablamos de lo que más nos importa: las familias de Tamaulipas y las soluciones que necesitan para vivir mejor.



Por ellas trabajan todos los días los #BuenosGobiernosPAN. Con esa convicción, en esta gira… pic.twitter.com/6qy86rJrkz — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) October 15, 2026

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