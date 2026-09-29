Amílcar Olán desalojó casa en Suiza, tras reporte de TV Azteca que lo encontró en Lugano

Propiedad en Suiza donde vivía Amílcar Olán fue localizada en renta.

Amílcar Olán, amigo y supuesto “cómplice” de Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”, ya desalojó y puso en renta la casa en Lugano, Suiza, en donde, según un reporte de Azteca Noticias, vivía “escondido” el empresario.

Así lo reportó el periodista Claudio Ochoa de Latinus en sus redes sociales, en donde, según un sitio web dedicado al arrendamiento de propiedades en Suiza, el domicilio identificado por Azteca como la residencia de Olán Aparicio ya aparecía en renta con disponibilidad inmediata.

Cuando una fiscalía (@FGRMexico) no investiga con las pruebas que tiene enfrente, la pregunta deja de ser "¿por qué no actúa?" y se convierte en otra: ¿a quién está protegiendo @ErnestinaGodoy_ con su silencio?



El socio del #ClanDelMalestar de @amlopezbeltran camina libre por… pic.twitter.com/H3uWRS4wcv — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 28, 2026

Según la información localizada por Ochoa en el portal homegate.ch, la renta del inmueble asciende a los 15 mil francos mensuales, aproximadamente unos 324 mil pesos mexicanos.

No obstante, consultado por La Razón de México por la mañana de este martes, el enlace ya no aparece disponible , lo que sugiere que ya fue ocupado o la oferta fue retirada.

Ayer, Azteca Noticias reportó que Amílcar Olán, amigo y socio de López Beltrán, vivía en Lugano, Suiza, una ciudad considerada paradisíaca y tranquila.

Olán Aparicio rechazó una entrevista con dicho medio de comunicación e, incluso, agredió a los reporteros.

Amílcar ya desalojó el departamento en Suiza.



A menos de una semana de que @IrvingPineda lo encontró en Lugano, la propiedad aparece disponible por 15 mil francos, algo así como 324 mil pesos al mes.



Más, mañana en Latinus Diario.



Aquí el link. https://t.co/x8I1XwcIgM pic.twitter.com/zSjCWXBgun — Claudio Ochoa Huerta (@ClaudioOchoaH) September 29, 2026

Así es el lujoso apartamento donde vivía Amílcar Olán

De acuerdo con la descripción que hasta hace unas horas estaba disponible en homegate.ch, el inmueble cuenta con seis habitaciones distribuidas en tres pisos, piscina y vistas al lago de Lugano.

De acuerdo con la descripción de Homegate.ch, es “una maravillosa combinación de elegancia, espacio, privacidad e impresionantes vistas sobre el lago de Lugano”.

Amílcar Olán, en una fotografía de archivo. ı Foto: Portal Revolución / @vampipe

“La amplia sala de estar se abre a una terraza soleada, creando el entorno perfecto para disfrutar del entorno tranquilo y las magníficas vistas del lago y el paisaje de Montagnola”, se leía, citado por el diario El Universal.

De acuerdo con el reportaje de Azteca Noticias, Jorge Amílcar Olán vivía una vida tranquila, con una persona que apoyaba en labores del aseo. Salía poco de casa, salvo para dejar a sus hijos a la escuela, y solo visitaba un parque para hacer llamadas telefónicas.

A Lugano, Suiza, se le llama "la Suiza italiana". ı Foto: Captura de video (YT Swiss View)

Mientras que Lugano es una ciudad considerada tranquila, con fuerte influencia italiana, amplio atractivo turístico y menos bullicio que Zúrich o Ginebra, epicentros de la actividad comercial de Suiza.

En tanto, Amílcar Olán se encuentra en medio de controversia debido a reportajes sobre presuntas actividades ilícitas en las que también estaría involucrado Andrés Manuel López Beltrán.

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