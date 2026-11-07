Así se jugaría la Liguilla del Apertura 2026 AL MOMENTO

La Liguilla del Apertura 2026 va tomando forma a falta de una jornada para que concluya la fase regular del torneo.

La Liguilla del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX va tomando forma a falta de dos juegos para que finalice la Jornada 16, la penúltima de la fase regular del campeonato de Primera División.

Si en estos momentos comenzará la Fiesta Grande, en cuartos de final el líder Cruz Azul enfrentaría a Xolos, que de momento marcha octavo con 22 unidades.

🗣️ BAJAN 👎🏻



Pachuca hizo su chamba este sábado y mandó a León fuera de zona de liguilla. 👀



Por otro lado, Monterrey y Pumas se mantuvieron debajo de la Fiera. 🙃



Al momento, con un empate le bastaría al equipo de Gandolfi para retomar su lugar en la Fiesta Grande. 📊



Cierre… pic.twitter.com/gBAn97jtSY — TerritorioEsmeralda.com (@Terr_Esmeralda) November 8, 2026

Por su parte, el América, que tras el empate en el clásico capitalino contra Pumas se ubica en el segundo puesto, mediría fuerzas ante los Tuzos del Pachuca, que están en la pelea por meterse a la Liguilla.

Así se jugaría ahorita la Liguilla del Apertura 2026

Cruz Azul (1) vs Xolos (8)

América (2) vs Pachuca (7)

Chivas (3) vs Santos (6)

Toluca (4) vs Atlas (5)

¿Cuándo arranca la Liguilla del Apertura 2026?

La Liguilla del Torneo Apertura 2026 está programada para comenzar el próximo 25 de noviembre, cuando se disputen los primeros dos cotejos de ida de cuartos de final.

La fase de cuartos de final se realizará entre el 25 y 29 de noviembre. Las semifinales están pactadas para efectuarse entre el 2 y 6 de diciembre.

La gran final del Apertura 2026 está programada para disputarse el jueves 10 y el domingo 13 de diciembre. Pero si el Toluca es uno de los finalistas, la serie por el título sería el 24 de diciembre, el duelo de ida, y el 27 de diciembre, el cotejo de vuelta.

Este ajuste se debe a que los Diablos Rojos disputarán la Copa Intercontinental de la FIFA a partir del 9 de diciembre.

EVG