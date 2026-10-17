A dos años del fallecimiento de Liam Payne, Harry Styles regaló al público un momento emotivo en su residencia en el Madison Square Garden de Nueva York al estrenar en vivo “What Is Enough”, una canción inédita escrita en memoria de su excompañero de One Direction.

El homenaje tuvo lugar durante el concierto del viernes 16 de octubre, fecha que coincidió con el segundo aniversario de la muerte del cantante británico. Además, Niall Horan interpretó “End of an Era”, dedicada a Payne, durante su concierto en el Ziggo Dome de Ámsterdam.

Harry Styles rinde homenaje a Liam Payne con canción inédita a dos años de su muerte

Harry Styles se presentó anoche en Nueva York, donde detuvo el espectáculo para recordar a las personas que han marcado su vida y carrera, incluyendo a Liam Payne. Frente a miles de asistentes, expresó: “Me siento increíblemente afortunado de poder dar estos conciertos aquí, en Nueva York, y este edificio significa mucho para mí”.

Después añadió: “Hay muchísimas personas en mi vida, amigos y gente con la que he trabajado, sin las que no habría podido hacer esto. Y hace dos años hoy perdí a uno de esos amigos”.

“Se trata simplemente de cuidarnos unos a otros”, agregó Harry Styles antes de tocar “What Is Enough”, que, según explicó el propio cantante, fue escrita hace aproximadamente dos años. Antes de interpretar el tema, también pidió al público que regresara a casa sano y salvo y que recordara decirles a sus seres queridos cuánto los quieren.

Harry Styles performs song he wrote for Liam Payne on the 2-year anniversary of his passing. pic.twitter.com/bO6Am99El4 — Pop Base (@PopBase) October 17, 2026

Niall Horan llora en pleno concierto al recordar a Liam Payne

En el segundo aniversario luctuoso de Liam Payne, Niall Horan también recordó a su excompañero de One Direction con una canción. El irlandés interpretó “End of an Era”, dedicada a Payne, durante su concierto en el Ziggo Dome de Ámsterdam, donde no pudo evitar mostrarse bastante afectado y derramar algunas lágrimas.

I just wanna give him a tight hug.



Niall Horan getting emotional tonight after singing “End of an Era”.



via owner#DPLOTAmsterdamN2 pic.twitter.com/KklyKBpYVH — Niall Horan’s Gallery (@NHGALLERY93) October 16, 2026

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