Miley Cyrus regresó a los escenarios tras cuatro años de ausencia en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, el viernes. La cantante presentó temas de su nuevo álbum Bass Persuades, pero también dedicó uno de los momentos más conmovedores de la noche a recordar a su madrina, Dolly Parton, quien falleció en agosto de este año.

Además, entre los asistentes destacó Selena Gómez, quien coreó con emoción cada tema.

Miley Cyrus rompe en llanto en homenaje a Dolly Parton en show de Los Ángeles | VIDEO

Sentada al borde del escenario, mientras las pantallas proyectaban imágenes de la cantante Dolly Parton, Miley Cyrus interpretó “Jolene” y no pudo contener las lágrimas mientras explicaba que su madrina fue parte fundamental de su carrera.

🎥 Avant de performer Jolene, Miley a pleuré et a également expliqué l’importance de Dolly Parton dans sa vie, et ce depuis son enfance. Elle rêvait de performer au Hollywood Bowl car c’est là qu’elle a vu Dolly en concert pour la seule et unique fois. pic.twitter.com/5hYJ1LcBmT — Miley Cyrus France (@MileySource_FR) October 17, 2026

Más tarde, durante “Wrecking Ball”, sostuvo un marco en forma de corazón con una fotografía de la leyenda del country.

La artista también recordó una anécdota, cuando pidió a su madrina que no revelara su presencia entre el público del Hollywood Bowl. Sin embargo, Parton la sorprendió al mencionar dónde se encontraba.

Visiblemente conmovida, Miley Cyrus también aseguró que el vínculo entre ambas permanece intacto: “Dolly y yo somos eternas. Nada en esta vida podría separarnos. La siento a mi alrededor y sé que está a mi lado cada día... la siento más que nunca”.

Miley Cyrus y Maxx Morando viven romántico momento frente al público

Miley Cyrus invitó a su prometido, Maxx Morando, a subir al escenario para compartir un romántico momento al ritmo de “Let’s Get Married”.

La pareja se conoció en 2021, pero su relación se hizo oficial en noviembre de 2022. Fue en diciembre de 2025 cuando anunciaron su compromiso, pero se desconoce la fecha en que se realizará la boda.

Miley Cyrus invitó a su prometido, Maxx Morando, a compartir un romántico momento al ritmo de “Let’s Get Married”. 💍✨ ¿Te gustan juntos? 💘



Video por: beagoesontour pic.twitter.com/AsXZoCsEw9 — EstiloDF (@EstiloDF) October 17, 2026

Selena Gómez asiste al concierto de Miley Cyrus en el Hollywood Bowl de Los Ángeles

La también estrella de Disney, Selena Gómez, estuvo presente en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, el viernes en la noche. En redes sociales circulan varios videos de la actriz cantando con emoción temas como “We Can’t Stop” y “The Climb”.

selena gomez at miley cyrus’ show 😭 pic.twitter.com/heB2vAEPsC — Miley Official (@MileyCyrusBz) October 17, 2026

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