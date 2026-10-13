¿Cómo fue la aparición de RJ Mitte en Hannah Montana?

Aunque RJ Mitte fue conocido en su mayoría por su trabajo en la serie Breaking Bad, a través de los años formó parte de diversas producciones de todo tipo, incluyendo una aparición sorprendente en el que era uno de los show juveniles más importantes de los años dos miles.

Y es que pocos saben que el joven consiguió su primer crédito en televisión trabajando como extra para la serie Hannah Montana cuando tenía apenas 15 años de edad en el 2007, antes de que su proyecto con Bryan Cranston se convirtiera en un éxito.

Así fue la participación de RJ Mitte en Hannah Montana

El papel de RJ Mitte en Hannah Montana ni siquiera cuenta con un nombre y simplemente se le acreditó como School Jock’ (deportista de la escuela), para el capítulo Schooly Bully, el número 23 de la primera temporada.

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En el episodio, una chica nueva se mete con el personaje de Miley Cyrus y Mitte interpreta a un espectador del conflicto. En total, el actor aparece en dos escenas del programa.

Durante la primera escena, aparece con una camiseta tipo polo verde y en la segunda, lleva una chaqueta deportiva (tipo varsity) azul, donde está justo al lado de la guardaespaldas de Miley, quien la defiende de la bully que la atormenta.

RJ Mitte has unfortunately passed away at age 34 🪽



Right before he scored his breakout role on 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐁𝐀𝐃, Mitte was an extra on 𝐇𝐀𝐍𝐍𝐀𝐇 𝐌𝐎𝐍𝐓𝐀𝐍𝐀. You can see him in the blue letterman jacket in this scene.



Rest easy RJ 💙 pic.twitter.com/GLkMwBncao — 𝙲𝚒𝚗𝚎𝚖𝚊 𝙱𝚞𝚛𝚜𝚝 (@CinemaBurst) October 12, 2026

RJ Mitte padecía parálisis cerebral leve, algo que compartió con su rol en Breaking Bad. Desde entonces se volvió activista por los derechos de las personas con discapacidad y utilizó su fama para visibilizar y exigir una mayor inclusión de actores y personajes con discapacidad en la industria del entretenimiento.

A través de los años, se convirtió en un referente del movimiento en pro de las personas con discapacidad y su aparición en diferentes proyectos generó esperanza en millones.

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