Cecilia Lozava visibiliza los trastornos alimentarios en ‘Detrás del telón’

Cecilia Lozava es una de las protagonistas en “Detrás del telón”, la serie de Canal Once que aborda las problemáticas emocionales y psicológicas que enfrentan jóvenes y adultos, cuyas historias se desarrollan a lo largo de 20 capítulos. En los primeros episodios, la trama se centra en Luciana, una estudiante de actuación que desarrolla bulimia en medio de un entorno familiar y académico que afecta su salud mental.

“Me parece vital que la historia de Luciana salga al ojo público ahorita”, señaló Lozava en entrevista con La Razón en referencia a como actualmente siguen vigentes las críticas sobre el físico de las personas, lo que puede generar trastornos de la conducta alimentaria en gente vulnerable.

Sobre ello, la joven actriz admitió que le costó trabajo “encontrar un referente” sobre una persona con un diagnóstico público de bulimia. “Me di cuenta que estos trastornos siguen siendo muy silenciosos”, reflexionó, “(los trastornos) causan pudor en las personas que lo tienen [...] Estamos tan expuestos todo el tiempo a comentarios en general que le puede dar a cualquiera”.

Desde los comentarios de una madre controladora hasta la violencia psicológica ejercida por un profesor, Luciana enfrenta distintas situaciones que repercuten en su autoestima. A través de su historia, la serie busca visibilizar los trastornos alimentarios y mostrar cómo las personas que los padecen pueden atravesar estas situaciones en silencio.

Sobre el tratamiento que le dio a un tema tan delicado, la actriz decidió enfocarse en “las pequeñas manías” que podría tener una persona con un problema alimenticio que trata de esconderlo ante los demás. “Traté de tomarla con mucha empatía y con mucho amor, porque era un personaje que lo necesitaba”, agregó.

La actriz, quien estudió en la Escuela Libre de Artes Escénicas, señaló que su experiencia personal fue distinta a la de Luciana. Sin embargo, considera importante cuestionar las prácticas que afectan la autoestima de los estudiantes y que no contribuyen a su formación artística. “Las escuelas donde no están fortaleciendo la autoestima de los alumnos dañan muchísimo, no aporta nada criticar cómo se ve un actor”, afirmó.

“Detrás del telón” se transmite por Canal Once y sus episodios también se publican en YouTube, con el objetivo de llegar a más espectadores y acercarles historias para reflexionar sobre las problemáticas que enfrentan los jóvenes.

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