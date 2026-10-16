¿Quién es NSQK? Nombre real, edad y de dónde es el autor de ‘¿Qué tan cerca es cerca?’

NSQK sigue figurando como una de las figuras más destacadas de la música mexicana alternativa en la actualidad, ahora con el estreno de su nueva canción ‘¿Qué tan cerca es cerca?’ y en camino a su próxima presentación en el Estadio GNP Seguros.

La canción ‘¿Qué tan cerca es cerca?’ explora la vulnerabilidad, la incertidumbre en las relaciones personales y la constante búsqueda de conexión emocional a través de atmósferas sonoras envolventes y letras melancólicas.

En este tema, el artista regiomontano reflexiona sobre la distancia física y emocional en las dinámicas de pareja y los límites del apego.

¿Quién es NSKQ?

NSQK es el nombre artístico de Rodrigo Torres de la Garza. Nació el 27 de abril de 1998 y en la actualidad tiene 28 años de edad; es originario de Monterrey, Nuevo León, aunque durante su infancia y juventud vivió en Texas.

Como cantante, compositor y productor musical, NSQK se ha posicionado como una de las figuras más vanguardistas de la escena urbana y alternativa hispanohablante. Su propuesta combina géneros como el R&B, hip-hop, pop alternativo, trap y música electrónica.

Tras llamar la atención con su EP debut Botánica (2020) y consolidarse con proyectos como ROY (2022) y ATP (2024), se ha convertido en un referente de la nueva ola musical en México. Recientemente estrenó su nuevo álbum titulado Mosca.

El título del álbum lo obtuvo cuando estana en su mejor momento y se encontró con una pllaga de moscas en su casa, mientras que él leía el libro de Franz Kafka ‘La Metamorfosis’ que habla de un hombre que se transforma en un insecto.

Pese a que intentaron deshacerse de la plaga con limpiezas exhaustivas, el artista decidió hacerse una limpia y misteriosamente, después de eso las moscas desaparecieron.

En este nuevo disco, NSQK se enfrenta a la envidia, el ego y la presión de siempre querer más, mientras que se pregunta hasta qué punto punto perseguir la grandeza puede transformar a una persona.

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