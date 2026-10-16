El DJ neerlandés Martin Garrix sorprendió a sus seguidores en la Ciudad de México pues ofreció una presentación gratuita en una taquería de la colonia Roma Norte. El evento fue totalmente inesperado y se volvió viral en redes sociales.

El artista apareció antes de sus conciertos programados en el Palacio de los Deportes y convirtió un local de tacos en una auténtica fiesta electrónica para decenas de fanáticos que bailaron eufóricos.

Martin Garrix toca gratis en taquería de CDMX | VIDEO

La noche del 15 de octubre, el DJ Martin Garrix llegó a Tacos Atarantados, ubicado en la calle Córdoba 113, en la Roma Norte, CDMX, donde realizó un minishow que reunió a los seguidores que lograron descifrar las pistas que él compartió en sus redes sociales horas antes.

En lugar de anunciar el evento con toda una estrategia de medios, el productor utilizó sus historias de Instagram para revelar coordenadas y detalles de la ubicación de esta exclusiva presentación en la capital del país.

🇲🇽🚨 ¡¡ASÍ ENTRÓ MARTÍN GARRIX AL POP-UP EN CIUDAD DE MÉXICO!!



Martín Garrix ya se encuentra haciendo un show exclusivo a puerta cerrada para algunos afortunados en la Taqueria los Atarantados, y así fue como llegó. pic.twitter.com/VN9Rezy5oY — kenneth (@dyinglately) October 16, 2026

Fue así como decenas de fans acudieron al lugar y encontraron al músico y DJ listo para ofrecer una sesión especial en un espacio mucho más íntimo que los grandes escenarios que acostumbra a llenar.

Martin Garrix instaló su equipo de mezclas dentro de la taquería y tocó muy cerca del público, por lo que los asistentes pudieron observar cada momento de su actuación. Durante el set sonaron algunos de sus mayores éxitos, entre ellos “Animals”, “High on Life” y “Scared to Be Lonely”, que hicieron bailar y cantar al público.

Incluso el propio DJ publicó en sus redes sociales un clip de cómo se vivió este inesperado show en una taquería de la CDMX. Al finaliza la presentación, se tomó algunas fotografías y saludó a sus fans.

Martin Garrix se encuentra en México para dar dos conciertos en el Palacio de los Deportes como parte de su gira Americas Tour, programados para este viernes 16 y sábado 17 de octubre.

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