Sorpresa en el Palacio de los Deportes

Robbie Williams invita a Omar Chaparro al escenario para cantar ‘Better Man’ en CDMX

El cantante británico sorprendió a las 18 mil personas que acudieron a su primer concierto en el Palacio de los Deportes al compartir el escenario con el conductor y actor mexicano

Omar Chaparro sube al escenario con Robbie Williams
Omar Chaparro sube al escenario con Robbie Williams Foto: Redes sociales
Por:
Mariana Salazar Lozada

Robbie Williams tenía preparada una noche llena de música, pero terminó regalándole una sorpresa especial a sus fans en la Ciudad de México: el cantante británico invitó a Omar Chaparro a subir al escenario para cantar juntos “Better Man”.

Durante su primer concierto en el Palacio de los Deportes, Williams se encontraba frente a un recinto completamente lleno cuando recibió al conductor y actor mexicano, quien se unió a la presentación para interpretar uno de los temas del repertorio del británico.

La aparición de Chaparro desató los gritos y aplausos de los asistentes, que fueron testigos de este momento especial entre dos figuras que ya habían compartido escenario anteriormente.

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El concierto reunió a 18 mil personas, de acuerdo con cifras de Ocesa, y forma parte de las dos presentaciones que Robbie Williams tiene programadas en el Palacio de los Deportes de la CDMX.

Robbie Williams y Omar Chaparro vuelven a compartir escenario

La participación de Omar Chaparro junto a Robbie Williams también tiene un antecedente. Ambos ya habían cantado juntos en México años atrás, por lo que el encuentro de esta noche significó un nuevo momento entre el cantante británico y el mexicano.

Esta vez, el escenario del Palacio de los Deportes fue el punto de encuentro para interpretar “Better Man”, mientras el público acompañaba la presentación entre aplausos y gritos.

El dueto se convirtió en uno de los momentos destacados de su primera noche en la capital mexicana, en una presentación en la que el artista repasó algunos de los temas más conocidos de su carrera.

¿Qué canciones cantó Robbie Williams en CDMX?

Durante su concierto del 7 de octubre en el Palacio de los Deportes, Robbie Williams interpretó una selección de canciones que recorrió diferentes etapas de su trayectoria.

Entre los temas que formaron parte del setlist estuvieron “Let Me Entertain You”, “Rock DJ”, “Strong”, “Supreme”, “Love My Life” y “Better Man”, esta última junto a Omar Chaparro.

El repertorio también incluyó un bloque con “Angels”, “Sexed Up”, “Candy” y “Relight My Fire”, además de canciones como “Something Beautiful”, “Millennium”, “No Regrets”, “Wonderwall”, “Come Undone” y “Kids”.

El concierto continuó con “She’s the One”, “My Way”, “Feel” y cerró con “Angels”, uno de los temas más emblemáticos de Robbie Williams.

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MSL

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