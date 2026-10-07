Robbie Williams comparte video de camión con su rostro en CDMX; saluda a fans desde su hotel

Robbie Williams ya está en la Ciudad de México, pero previo a sus conciertos en el Palacio de los Deportes, ya nos dejó un momento que se volvió viral en redes sociales.

El cantante británico compartió un video en el que aparece un camión turístico (turibús) decorado con una enorme imagen de su rostro y varias banderas de su país, una iniciativa organizada por sus seguidores para darle la bienvenida.

Además, los fans también difundieron imágenes y videos del recorrido por Reforma, donde mostraron cómo vivieron este inolvidable encuentro con el artista durante su estancia en la capital.

Robbie Williams emocionado comparte video de camión con su rostro en CDMX; saluda a fans desde su hotel

Desde la ventana de su habitación de hotel, Robbie Williams grabó el momento en que observó un Turibús completamente cubierto con una lona de su rostro y lleno de admiradores que recorrían las calles de la Ciudad de México con la esperanza de saludarlo.

El cantante compartió el video en redes sociales y reaccionó con sorpresa y entusiasmo ante la singular muestra de cariño previo a sus dos shows en el Palacio de los Deportes.

Robbie Williams comparte video de turibús con su rostro en CDMX ı Foto: Captura de pantalla IG robbiewilliams

Fans de Robbie Williams comparten cómo vivieron este momento

Hace unas horas, varios fans del cantante británico compartieron en TikTok cómo vivieron el paseo en Turibus para lograr darle la bienvenida a México.

Una usuaria narró que se trató de un FanProject con el que recorrieron parte de Av. Paseo de La Reforma en CDMX, para pasar por afuera del hotel en el que les dijeron que estaba hospedado el intérprete. Los fanáticos llevaban globos, playeras con la cara impresa de Williams, banderas de Reino Unido y hasta figuras de cartón de tamaño real.

Mientras cantaban los éxitos del artista, vieron a alguien saludando desde una habitación: “No sabíamos si estaba o no, pero vimos que una persona nos estaba saludando. Nosotros gritábamos y nos emocionábamos”.

Fue hasta la madrugada de miércoles que supieron que su ídolo fue quien los saludó y se emocionó con el gesto.

Tras los conciertos de este 7 y 8 de octubre en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, Robbie Williams se trasladará a Querétaro para presentarse en el Festival Impulso GNP el 10 de octubre. Finalmente, el 13 de octubre, la gira BritPop en Latinoamérica terminará en Sao Paulo, Brasil.

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