Martin Garrix Palacio de los Deportes: Precios de los boletos y fechas

El Americas Tour de Martin Garrix llegará a México en 2026. Luego de que el DJ neerlandés cancelara su presentación en noviembre de 2025, en el Festival Internacional del Globo en León, por una apendicitis, el público mexicano está más ansioso que nunca por oír los éxitos del artista.

El también productor de 29 años hará un recorrido por todo el continente americano. Además de la capital del país azteca, recorrerá ciudades como Buenos Aires, Santiago de Chile, Medellín, Bogotá, Dallas, Toronto, y Washington, entre otras.

Si amas la música electrónica, descubre las fechas en las que vibrará el Palacio de los Deportes y los precios de las entradas al show.

Martin Garrix Palacio de los Deportes: Precios y fechas

Martin Garrix, hasta el momento, sólo ha confirmado una fecha para el país azteca. Hace unos días el DJ neerlandés anunció que dará un show en la Ciudad de México, en el Palacio de los Deportes, el próximo 16 de octubre de 2026.

Los precios de los boletos para esta presentación varían según la ubicación que elijas. Éstos son los costos aproximados:

Pista: $3 mil 087.50

Nivel B: $2 mil 343.50

Nivel C: $1 mil 847.50

Nivel D: $1 mil 413.50

Nivel E: $954.75

Fecha de preventa y venta de los boletos para el concierto de Martin Garrix en el Palacio de los Deportes

Los boletos para el concierto de Martin Garrix en el Palacio de los Deportes, ubicado en la Ciudad de México, será a través del sitio web oficial de Ticketmaster. La venta será escalonada:

Venta Fans: Martes 9 de diciembre

Preventa sólo para tarjetahabientes Banamex: Miércoles 10 de diciembre de 2025

Venta General: El jueves 12 de diciembre a las

Todas las ventas de entradas se realizarán a partir de las 10:00 de la mañana, hora del centro de México.

Los boletos estarán disponibles en la página de Ticketmaster, así como en la taquilla del Palacio de los Deportes y en los centros Ticketmaster.

La dirección del Palacio de los Deportes es Av. Río Churubusco S/N, Ciudad Deportiva Magdalena Mixiuhca, Iztacalco, Ciudad de México.

Martin Garrix en México

El DJ neerlandés Martin Garrix ha participado durante varias ocasiones en festivales de música electrónica en el país, como el Electric Daisy Carnival (EDC) en Ciudad de México y otros eventos masivos de EDM.

En noviembre de 2025 estaba programado para presentarse en el Festival Internacional del Globo en León, Guanajuato, pero canceló debido a una apendicitis.