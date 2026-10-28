Contra el huracán: Final explicado, ¿qué pasó realmente con Candi?

La película Contra el huracán, dirigida por Jorge Michel Grau, se estrenó en Netflix el 23 de octubre y rápidamente se convirtió en un gran éxito. La cinta retoma la historia real de dos medios hermanos, Wirpul y Candi, quienes deben dejar sus diferencias atrás para luchar contra la furia del huracán Otis, que azotó Acapulco en octubre de 2023.

En este drama, ambos quedan atrapados sin motor ni comunicación a bordo de un yate mientras el agua inunda la embarcación. Las impactantes escenas mantienen al público al borde del asiento, pero ¿qué pasó realmente con Candi al final del filme?; en La Razón te explicamos cuál fue el destino de este simpático personaje.

Contra el huracán: Final explicado, ¿qué pasó realmente con el Candi?

Ya en el climax de Contra el huracán, el yate en el que viajan los hermanos sufre daños graves y ellos deben abandonar la nave. Pero Candi tiene una herida en el cuello que afecta su movilidad, por lo que decide separarse de Wirpul para no frenar su avance hacia la costa, así que este cree que su hermano murió ahogado en el mar.

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Contra el huracán ı Foto: Netflix

Sin embargo, Candi no pierde la vida pues logra mantenerse a flote aferrándose a un tablón de madera entre los restos de las embarcaciones destruidas por el huracán. Aunque pierde el conocimiento en la travesía, llega a la costa y recibe atención médica en un hospital de Acapulco, donde incluso bromea sobre la haber sido rescatado por los extraterrestres.

Luego de que los hermanos se reencuentran, deciden fingir que Candi sigue desaparecido. Los hermanos usan esta falsa muerte para presionar a Nico, el patrón de la embarcación que los obligó a trabajar a pesar del peligro.

Es entonces cuando Wirpul exige una fuerte compensación económica por los riesgos a los que se enfrentaron y gana suficiente dinero para negociar y comenzar una nueva etapa.

Finalmente, los hermanos dejan atrás sus viejas rencillas y consiguen comprar una embarcación para reiniciar sus vidas en un Acapulco que poco a poco se recupera de la devastación de Otis.

Tráiler de Contra el huracán

Ver a Wirpul y Candi convertirse en verdaderos hermanos 🥹 ✨ 'Contra el Huracán' ya disponible, solo en Netflix. pic.twitter.com/jtddMIfYg2 — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) October 27, 2026

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