El mundo del entretenimiento asiático se encuentra de luto tras la muerte de la actriz Yuri Nakamura, quien falleció el 1 de septiembre, a los 44 años. La noticia fue confirmada días después por su agencia Alpha Agency, y revelaron que la intérprete había enfrentado en silencio una dura enfermedad durante más de una década.

En La Razón de México te contamos quién era esta talentosa intérprete, recordada por su trabajo en la serie Romantics Anonymous de Netflix, y de qué falleció.

¿Quién era Yuri Nakamura?

Yuri Nakamura nació en Neyagawa, Japón, en una familia de ascendencia japonesa-coreana, y tenía 44 años. La actriz inició su carrera artística en la música bajo el nombre de Yuri Sei, cuando formó el dúo YuriMari en 1998.

Sin embargo, su verdadera proyección llegó en el cine y la televisión. Su papel en Pacchigi! Love & Peace (2007) le otorgó el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cine de Osaka.

A lo largo de dos décadas, Yuri Nakamura participó en producciones que fueron reconocidas a nivel internacional como Fukushima 50, After the Storm, Beyond Goodbye y la serie Romantics Anonymous, de Netflix, que la llevaron a la fama global. Su versatilidad y carisma la convirtieron en una figura respetada dentro y fuera de Japón.

Yuri Nakamura tenía más de 476 mil seguidores en Instagram, quienes en los comentarios de su última publicación escribieron mensajes de tristeza ante la muerte de la actriz y sus condolencias a su familia.

¿De qué murió la actriz Yuri Nakamura?

La actriz Yuri Nakamura falleció a los 44 años a causa de un cáncer de recto, enfermedad que le fue diagnosticada hace 13 años y que mantuvo en secreto para no afectar su carrera.

Aunque logró una remisión temporal, en 2025 se confirmó la reaparición del cáncer con metástasis. A pesar de someterse a cirugía y diversos tratamientos, su salud se deterioró gravemente en agosto de 2026, cuando sufrió una obstrucción intestinal severa.

Según su agencia, Alpha Agency, Yuri Nakamura enfrentó la noticia con serenidad y permaneció sonriente hasta sus últimos momentos junto a su familia.

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