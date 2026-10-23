¿Cuántos hijos tiene Alix Bauer de Timbiriche y qué edad tienen? | FOTO

Timbiriche, la serie producida por ViX, despertó la curiosidad del público sobre la vida de los integrantes originales de la famosa banda de los años 80.

Entre las figuras más recordadas aparece Alix Bauer, de 54 años, por lo que muchos seguidores buscan conocer más sobre su familia y sus hijos; en La Razón te mostramos cómo lucen en la actualidad y cuántos años tienen.

¿Quién es Alix Bauer, exintegrante de Timbiriche?

Alix Bauer es una cantante, actriz, compositora y escritora mexicana; nació el 16 de diciembre de 1971 en la Ciudad de México. De origen judío asquenazí, inició su carrera artística siendo niña y alcanzó la fama como integrante de Timbiriche, una de las agrupaciones juveniles más exitosas del país en la década de los años 80.

Se unió al grupo en 1982 y grabó 10 discos de estudio y dos maxisencillos junto a figuras como Paulina Rubio, Sasha Sokol, Benny Ibarra, Erik Rubín, Diego Schoening y Mariana Garza. También participó en la puesta en escena Vaselina, producida por Julissa.

Tras su salida de Timbiriche, en 1988, lanzó en 1991 su álbum como solista Por vez primera, que incluyó el sencillo “Nos podemos escapar” y varias composiciones propias. Además, escribió poesía y compuso canciones para otros artistas.

Alix Bauer participó en televisión en la telenovela Prisionera de amor y desarrolló proyectos como conductora de radio y televisión. También formó parte de los reencuentros de Timbiriche en 1998, 2007 y 2017.

¿Cuántos hijos tiene Alix Bauer de Timbiriche y qué edad tienen?

En 1995 Alix Bauer contrajo matrimonio con el empresario Jack Derzavich. El 22 de marzo de 1999 se convirtió en madre de los mellizos Moisés y Danna, quienes actualmente tienen 27 años.

El 11 de marzo de 2003 la exintegrante de Timbiriche dio a luz a su tercera hija, Mijal, quien tiene 23 años.

La cantante suele compartir fotografías con sus hijas e hijo en redes sociales donde sus seguidores recuerdan con cariño que vieron a Alix Bauer cantando mientras estaba embarazada.

Alix Bauer de Timbiriche y su hija Mijal, con los mellizos Danna y Moisés Derzavich ı Foto: IG alix_bauer

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