Israel lanza ofensiva contra Cisjordania

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció ayer el comienzo de una operación militar a gran escala en Cisjordania ocupada, que incluirá la evacuación forzosa de residentes de barrios palestinos, registros casa por casa y la demolición de infraestructuras, tras un ataque a tiros cerca de Hebrón que dejó dos militares israelíes muertos y tres heridos.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) entrarán en los barrios de donde surgieron los terroristas, evacuarán a los residentes, registrarán casa por casa y desmantelarán la infraestructura terrorista”, afirmó en un videomensaje, en el que aseguró que el Ejército está preparado para una operación “a una escala no vista desde la Guerra de los Seis Días”, en 1967.

También anunció el cierre de Hebrón y de la localidad vecina de Yalyilia, y afirmó que su Gobierno estudia aplicar la misma estrategia en otras ciudades.

“He dado instrucciones a las FDI y a las fuerzas de seguridad para que procedan de inmediato a cercar la ciudad de Hebrón y se preparen para un cierre total de toda la región de Judea y Samaria (nombres bíblicos de Cisjordania), con efecto a partir de hoy”, afirmó en un comunicado.

Netanyahu prometió además reforzar la infraestructura de los asentamientos israelíes en Cisjordania –ilegales según el derecho internacional–, y aseguró que su gobierno está estableciendo y regularizando más de 100 nuevas comunidades en este territorio.

El ataque que desencadenó esta nueva respuesta militar israelí tuvo lugar este viernes en el cruce de Judea, cerca de Hebrón, donde dos soldados murieron y otros tres resultaron levemente heridos durante el asalto perpetrado por insurgentes palestinos de Hebrón.

Las fuerzas israelíes dijeron haber evitado un “ataque terrorista contra civiles israelíes” y que los agresores portaban un fusil M16 y una pistola, cuando llegaron por la mañana a una posición militar, lo que desencadenó un intercambio de disparos que duró aproximadamente 20 minutos, tras lo cual los atacantes fueron abatidos.