Ven “bocanada de aire fresco” para la izquierda en triunfo de Lula; en Brasil caen mercados

La Presidenta Claudia Sheinbaum celebró la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente de Brasil, cuyo triunfo lo consideró una “bocanada de aire fresco” para América Latina, ante el avance de la derecha en otros países de la región.

Al inicio de su conferencia matutina, la mandataria se dijo “muy feliz” por el resultado electoral: “Estamos felices, muy contentos del triunfo de Lula en Brasil. Muchas, muchas, muchas felicidades al presidente Lula, al pueblo de Brasil. Es una bocanada de aire fresco para América Latina y el Caribe. Muy muy contentos”.

Al referirse a él, dijo: “es un hombre que ha vencido todo, porque nunca se ha arrodillado, nunca, y eso la gente lo sabe”. También destacó la participación de las y los brasileños en la elección, por considerar que la decisión que tomaron en las urnas fue en defensa de sus derechos: “Nosotros estamos contentos porque, frente a otros triunfos de la derecha en América Latina (AL), la principal economía de AL, el país con más habitantes de AL y el Caribe, dio una muestra de un pueblo organizado en la defensa de sus derechos. Estamos muy contentos por eso. Bueno, yo estoy muy contenta”.

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En su opinión, la población brasileña también se opuso a diversas dinámicas que se emprendieron en aquel país para favorecer al oponente Flávio Bolsonaro por medio de las redes sociales, como Meta, plataforma contra la cual se emprendieron denuncias.

Consideró que con esto la ciudadanía en Brasil dio una “lección al mundo”, pero descartó, por ahora, replicar o adaptar la legislación que en dicho país se emprendió contra el uso de las plataformas y su uso para alterar la equidad de la contienda electoral, ya que en México el proceso rumbo a 2027 ya está en curso y no se permite hacer cambios.

Ante tales observaciones sobre el uso de las redes con fines electorales y que éstas se conviertan en una vía para la intervención extranjera, comentó que cumplir a la población es la mejor manera de “defenderse” ante posibles injerencias. La Presidenta aceptó que hay una afinidad con el gobierno de Lula da Silva, así como se mantiene la relación con varios países, con excepciones como Ecuador, en donde la irrupción en la embajada mexicana para extraer al exvicepresidente ecuatoriano, Jorge Glas, propició la ruptura.

Sobre la relación con Brasil, confirmó que se mantienen los planes de colaboración, como la cooperación entre Pemex y Petrobras para la exploración de aguas profundas. No obstante, descartó que haya planes de un tratado comercial, al explicar que ambos países compiten en varios temas, por lo que abrir el comercio libre perjudicaría a ambas economías.

Al medio día, Sheinbaum sostuvo una llamada con Lula da Silva para felicitarlo por su victoria electoral. En la conversación, el mandatario sudamericano agradeció a Sheinbaum la atención y destacó que su triunfo no es sólo de Brasil, sino de América Latina, pues consideró que, tanto México como su país, se mantendrán unidos para fortalecer la cooperación en defensa de la soberanía de sus territorios.

Triunfo de Lula es bocanada de aire fresco para AL: Sheinbaum ı Foto: Especial

“Ésta no es sólo una victoria del pueblo brasileño, sino de todas las democracias latinoamericanas. ¡Seguiremos juntos para defender nuestras soberanías y estrechar los lazos de amistad y cooperación entre Brasil y México!”, expresó Lula.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, celebró en su red X la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente de Brasil y colocó el resultado en una perspectiva regional: “La victoria de Lula representa mucho más que un triunfo electoral. Para la izquierda latinoamericana, simboliza la vigencia de una lucha histórica por la justicia, la igualdad y la dignidad social. ¡Felicitamos a Lula y al pueblo brasileño!”.

PAN critica diplomacia de “doble rasero”

| Por Claudia Arellano |

Diputados federales y locales del PAN criticaron que la Presidenta Claudia Sheinbaum celebrara la victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, al acusar, sin pruebas, que los comicios estuvieron marcados por un supuesto fraude.

La diputada panista Genoveva Huerta sostuvo que el Gobierno mexicano aplica un doble criterio en materia diplomática, pues reconoce y celebra los triunfos de candidatos afines a Morena, mientras que mantienen una postura distinta cuando ganan los de derecha: “Cuando gana la izquierda, como es el supuesto caso de Lula, con un fraude electoral, ampliando el proceso, que no se había visto nunca en la historia, ahí sí… Llega Morena y reconoce el fraude de Lula”, afirmó.

La legisladora cuestionó el mensaje de la mandataria mexicana, quien felicitó al presidente brasileño después de que el Tribunal Superior Electoral de Brasil confirmó su victoria en la segunda vuelta presidencial del domingo 25 de octubre.

El Dato: En febrero de 2026, la Presidenta reafirmó que la Doctrina Estrada es el eje rector de la diplomacia mexicana.

“Es fascinante el doble rasero de Morena: si el mapa se pinta de rojo, es la voluntad soberana del pueblo; si el mapa se inclina al centro o a la derecha, de pronto la diplomacia mexicana se acuerda de poner peros”, señaló Huerta.

La panista reprochó que el discurso de no intervención, sostenido por el Gobierno mexicano, no se aplique —desde su opinión— de manera uniforme.

Raúl Torres Guerrero, diputado migrante y secretario del Comité de Asuntos Internacionales del Congreso de la Ciudad de México, pidió a la Presidenta aclarar los contratos entre México y Brasil vinculados con Petrobras, y los acuerdos que, afirmó, mantiene el gobierno español de Pedro Sánchez con el Tren Maya.

El legislador acusó a los gobiernos de la 4T de respaldar administraciones con las que comparten afinidades políticas y cuestionó el envío de recursos mexicanos a países de Centroamérica y Sudamérica, además de Cuba.

En el boletín difundido por la oficina de Huerta, los legisladores panistas no presentaron pruebas que acrediten las acusaciones de fraude electoral ni documentación que establezca las irregularidades en los contratos y transferencias mencionados. Por ello, sus señalamientos deben corroborarse con evidencias.

Reelección de Lula da golpe a los mercados

| Redacción |

La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva provocó una caída de 13.9 por ciento en la Bolsa de Brasil, la mayor desde marzo de 2020, mientras el real perdió 8.1 por ciento frente al dólar, ante las dudas de los inversionistas sobre el manejo de las finanzas públicas durante su próximo mandato.

La moneda brasileña cotizó en 5.415 unidades por dólar, tras retroceder más de 11 por ciento al inicio de la jornada. La venta de activos también alcanzó a la deuda soberana y llevó al Tesoro a cancelar subastas de bonos previstas para esta semana.

El resultado electoral revirtió las apuestas de quienes esperaban una victoria de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, y una política de mayor contención del gasto público. Su primer lugar en la primera vuelta había impulsado las compras de acciones y el fortalecimiento de la moneda.

El Dato: El mecanismo de suspensión de operaciones de la bolsa o circuit breaker se activó por 1.a vez en 1997.

Hasta el viernes, el índice Bovespa acumulaba una ganancia cercana a siete por ciento respecto a su nivel previo a esa votación, mientras el real se había apreciado alrededor de cinco por ciento. Los futuros de tasas también reflejaban expectativas de menores costos de financiamiento bajo un eventual gobierno de Bolsonaro.

La magnitud del desplome obligó a suspender las operaciones bursátiles durante 30 minutos, después de que el índice perdiera 10 por ciento frente al cierre anterior y activara el mecanismo automático de interrupción, informó B3, operador del mercado.

Ante la volatilidad, el Tesoro canceló las colocaciones de bonos vinculados a la inflación y de tasa fija programadas para el 27 y el 29 de octubre, respectivamente. La caída en los precios de la deuda refleja mayores rendimientos exigidos por los inversionistas, lo que puede encarecer futuras emisiones.

A la preocupación fiscal se sumó la negativa de Bolsonaro a reconocer su derrota y su intención de buscar la anulación de los resultados. Chris Turner, estratega de ING, señaló que la rapidez con la que el senador acepte el desenlace o permita avanzar al proceso constitucional será relevante para los mercados.

DEUDA. La atención se concentra ahora en el nombramiento del ministro de Hacienda y en las medidas con las que el presidente electo buscará contener el endeudamiento sin abandonar los programas sociales y la inversión.

“Los inversionistas quieren un compromiso claro y creíble con la disciplina fiscal”, afirmó Alejo Czerwonko, director de inversiones para mercados emergentes de UBS Global Wealth Management.

El equipo de Lula plantea alcanzar un superávit primario cercano a 1.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2030. Ese excedente, calculado antes del pago de intereses, permitiría cubrir parte del servicio de la deuda y reducir las necesidades de financiamiento.

Sin embargo, la deuda pública supera 82 por ciento del PIB y las pensiones y otros gastos obligatorios limitan el margen de ajuste. La falta de un plan convincente podría elevar los intereses exigidos al Gobierno y presionar también el crédito para empresas y hogares.

Trump denuncia fraude en Brasil; un juez presiona a Flávio Bolsonaro

| Redacción |

La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil representa un revés para la derecha latinoamericana y para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien cuestionó el resultado de los comicios sin presentar pruebas de que haya sido “amañado”. El mandatario brasileño derrotó al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, en la segunda vuelta electoral el domingo.

El presidente de Brasil obtuvo más de 64 millones de votos, equivalentes a 51.79 por ciento de los sufragios válidos, frente a los 59.8 millones del senador ultraderechista, quien alcanzó 48.21 por ciento. La diferencia superó los 4.4 millones de votos, de acuerdo con los resultados electorales.

El triunfo garantiza a Lula da Silva un nuevo periodo al frente del país sudamericano, mientras que el bloque conservador tendrá que reorganizarse después de perder la oportunidad de regresar a la presidencia mediante la candidatura de la familia Bolsonaro.

El Dato: Ni Donald Trump ni Jair Bolsonaro, aceptaron sus derrotas electorales en 2020 y 2022, respectivamente. Bolsonaro está en prisión por planear un golpe de Estado.

Por su parte, Donald Trump puso en duda la legitimidad de la elección y afirmó que le había parecido fraudulenta. “No tomé partido, pero, francamente, parecía otra elección amañada”, declaró a periodistas, sin ofrecer pruebas que respaldaran sus señalamientos.

El mandatario estadounidense también criticó la decisión de ampliar durante dos horas el horario de votación en algunas casillas, luego de que se reportaran dificultades para que los electores llegaran a las urnas.

Sin embargo, menos de 35 mil votos fueron emitidos durante el periodo adicional, alrededor de 0.03 por ciento del total, según un análisis de los registros electorales citado por Reuters. La diferencia entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro superó los cuatro millones de sufragios.

El vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin, rechazó las acusaciones de Donald Trump y calificó sus declaraciones como erróneas e infundadas. Otros dirigentes internacionales felicitaron a Lula por su victoria, que mantiene a Brasil bajo un gobierno de izquierda en medio de la disputa política regional.

8.1 Por ciento cayó el real brasileño frente al dólar, ayer

Anular la elección. Tras conocer su derrota, Flávio Bolsonaro rechazó reconocer el resultado y anunció que recurrirá a la vía legal para intentar anular los comicios. Su argumento se centra en la ampliación del horario de votación, que considera una modificación irregular de las reglas electorales.

“Es imposible aceptar los resultados electorales dadas las circunstancias en las que se desarrollaron estos acontecimientos. Emprenderemos acciones legales y buscaremos que se anule la elección”, declaró el senador.

La extensión del horario fue ordenada por el juez Cristiano Zanin, del Supremo Tribunal Federal, ante los reportes de dificultades de transporte y las condiciones meteorológicas que afectaron el acceso a las casillas en algunas regiones. La decisión se aplicó a las urnas que permanecían abiertas, mientras que los votos emitidos en las casillas que ya habían cerrado se contabilizaron con normalidad.

Asimismo, la Policía Federal brasileña solicitó al senador entregar sus pasaportes después de que visitara a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años de prisión por golpe de Estado.

El excandidato presidencial aseguró que acataría la orden y negó que tuviera intención de abandonar el país. También señaló que la solicitud estaba relacionada con una resolución del juez Alexandre de Moraes, cercano a Lula da Silva.

La situación judicial de la familia Bolsonaro mantiene la atención sobre el futuro político del sector conservador, que deberá definir su estrategia tras la derrota presidencial y las investigaciones que involucran al expresidente y a sus aliados.

El Tip: El Partido Liberal reconoció los resultados de los comicios que dieron el triunfo a Luiz Inácio Lula da Silva.

SE ESTANCA. El resultado brasileño se produce en un contexto de cambios políticos en América Latina, donde fuerzas conservadoras han ganado terreno en elecciones recientes. La victoria de Lula mantiene a la izquierda al frente de la mayor economía de la región, pese al avance de la derecha en otros países de América Latina.

De acuerdo con analistas, la administración Trump ha respaldado a dirigentes conservadores de la región y busca ampliar su influencia. La derrota de Flávio Bolsonaro representa un revés para ese sector, que esperaba recuperar la presidencia a través del hijo del exmandatario.

El resultado también supone un desafío para la estrategia estadounidense hacia la región, debido a las diferencias entre Washington y el gobierno de Lula da Silva. El mandatario brasileño ha defendido una política exterior independiente y mantenido posiciones distintas a las de Donald Trump en diversos asuntos internacionales.

Sin embargo, el presidente de Brasil tendrá dificultades para impulsar su agenda interna debido a la composición del Congreso, que se desplazó hacia la derecha tras las elecciones legislativas. La presencia de aliados de Flávio Bolsonaro podría complicar la aprobación de las iniciativas del Ejecutivo y obligarlo a negociar con las fuerzas conservadoras.

Durante la campaña, Lula defendió su gestión y destacó los avances en la reducción de la pobreza y la desigualdad, e indicadores de desempleo, alfabetización y deforestación. Su nuevo mandato estará marcado en mantener esos resultados y conseguir respaldo legislativo.

Asimismo, el resultado electoral provocó bajas en los mercados financieros, donde los inversionistas apostaron por una victoria de Flávio Bolsonaro.