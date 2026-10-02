EU amplía revisión de redes sociales para solicitantes de visas I, TN y TD

La Embajada de Estados Unidos en México amplió a partir de este 1 de octubre el proceso de revisión de redes sociales para solicitantes de visas de no inmigrante de las categorías I, TN y TD, una medida que alcanza, entre otros, a representantes de medios extranjeros y a profesionales mexicanos y canadienses que buscan ingresar a Estados Unidos bajo el régimen TN.

La nueva disposición establece que los solicitantes deberán configurar sus cuentas de redes sociales como “públicas” o “abiertas”, con el objetivo de facilitar las verificaciones necesarias para establecer su identidad y determinar su admisibilidad conforme a la legislación estadounidense.

La medida fue reportada en México por la periodista Kati Zaragoza, en entrevista con Imagen Radio, quien señaló que la Embajada estadounidense había ratificado el nuevo requisito para estas categorías de visa.

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El cambio adquiere particular relevancia para periodistas y trabajadores de medios, debido a que la categoría I está destinada a representantes de medios de comunicación extranjeros que viajan a Estados Unidos para desarrollar actividades periodísticas que cumplen con los requisitos establecidos por ese país.

La categoría TN, por su parte, corresponde a determinados profesionales de México y Canadá contemplados en el acuerdo comercial de América del Norte, mientras que la TD se utiliza para determinados familiares de personas con estatus TN. Para los ciudadanos mexicanos, las visas TN requieren visa para ingresar a Estados Unidos.

Redes sociales, parte de la revisión consular

El Departamento de Estado estadounidense ya había incorporado desde 2019 la solicitud de identificadores de redes sociales dentro de los formularios de visa. Los solicitantes deben proporcionar los nombres de usuario o identificadores de las plataformas que hayan utilizado durante los cinco años previos.

En junio de 2025, Estados Unidos estableció que quienes solicitaran visas de estudiante o intercambio de las categorías F, M y J debían modificar la configuración de privacidad de sus cuentas para hacerlas públicas y facilitar la revisión de su presencia en línea.

Posteriormente, la medida se extendió a otras categorías. La Embajada de Estados Unidos en México señala actualmente que los solicitantes de diversas visas de no inmigrante deben configurar sus redes sociales como públicas o abiertas para facilitar el proceso de verificación.

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MSL