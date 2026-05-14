Síndrome de Ovario Poliquístico cambia de nombre a SOMP

El Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP) cambió de nombre recientemente, pues luego de que más de 50 organizaciones lo acordaran ahora sera nombrado como SOMP.

El SOP es una afección hormonal que perjudica a una de cada ocho mujeres que se encuentran dentro de la edad reproductiva y en etapas posteriores, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Este síndrome provoca que los niveles de andrógenos sean superiores a los regulares, y puede producir menstruación irregular, dolor, ovulació anormal, cambios en vello facial y corporal, piel grasa, acné y quistes de ovario.

Cambian nombre del Síndrome de Ovario Poliquístico a SOMP ı Foto: Especial

Cambio de nombre a Síndrome Ovárico Metabólico Poliendocrino

Más de 50 organizaciones de pacientes y profesionales participaron en el proceso para desarrollar un nuevo nombre, por lo que ahora el SOP será nombrado como Síndrome Ovárico Metabólico Poliendocrino (SOMP).

De acuerdo con la Sociedad de Endocrinología, el nombre anterior reducía a este transtorno hormonal o endróquino que es complejo a el síntoma de aparición de quistes ováricos, por lo que muchas mujeres recibían diagnósticos y tratamientos erróneos o inadecuados.

Tras 14 años de investigación y observación, este proceso de cambio de nombre fue liderado por Helena Teede, la directora del Centro Monash para la Investigación e Implementación en Salud de la Universidad de Monash y endocrinóloga de Monash Health.

Helena Teede apuntó que no existe un aumento anormal de quistes en el ovario, por lo que incluso señaló que existen “características de esta afección a menudo no se apreciaban.”

SOMP ı Foto: MCHRI

La endocrinóloga dijo que “fue desgarrador ver el retraso en el diagnóstico, la escasa información y la atención inadecuada que se brindaba a los afectados por esta enfermedad desatendida.”

Ante esto, consideró que pasar de nombrarlo SOP a SOMP es una cotribución para el reconocimiento y mejora en la atención de las repercusiones que esta afección hormonal pueda tener a largo plazo.

En este proceso participaron 56 organizaciones de pacientes y profesionales, así como la codirectora internacional de la Universidad de Oulu y el Hospital Universitario de Oulu, Terhi Piltonen; y la presidenta de Verity (PCOS UK), Rachel Morman.

Con este nuevo nombre se espera tener una mayor precisión científica y facilidad de comunicación; así como prevención del estigma y una correcta implementación con la finalidad de poder contar con una descripción más adecuada para la complejidad de este síndrome.

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